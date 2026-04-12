Fenerbahçeli Milan Skriniar'dan sakatlık açıklaması

Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Milan Skriniar maça ilk 11'de başlamasına rağmen devre arasında yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı. Sağlık durumuyla ilgili konuşan Skriniar, "İkinci yarıyı da oynayacak olsam sakatlığımla alakalı çok ciddi bir risk olacaktı. Bundan dolayı devam etmedim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Milan Skriniar, Zecorner Kayserispor maçı devre arasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı. Tecrübeli stoper, Beinsports'a son durumunu anlattı.

Takımın kendisine ihtiyacı olduğu için sakatlığına rağmen maça çıktığını söyleyen Skriniar, "Normal şartlarda maça çıkmam bile çok zordu ama takımın bana ihtiyacı olduğu için kendimi zorlayarak maça çıktım. İkinci yarıyı da oynayacak olsam sakatlığımla alakalı çok ciddi bir risk olacaktı. Bundan dolayı devam etmedim." ifadelerini kullandı.

