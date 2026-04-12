Gemlik'teki vahşi cinayet çözüldü katil damat adayı çıktı meğer sevgilisi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde evinde öldürülmüş halde bulunan kadının kızı serbest bırakıldı, erkek arkadaşı tutuklandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Fatma Ekinci’yi (65) evinde boğazını keserek öldüren Erdi B. (30) yakalanıp, gözaltına alındı. Çaldığı altınlarla yakalanan ve ailenin damat adayı olduğunu öne süren Erdi B., suçunu itiraf etti.

İlçede ikamet eden 65 yaşındaki Fatma Ekinci'nin evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ekinci'nin kızı ile sevgilisi E.B'yi gözaltına aldı. 2 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.B. tutuklandı, kadının kızı ise serbest bırakıldı.

Altınların yerini biliyormuş

Nihat Ekici'nin cuma namazına gideceğini bildiğini, altınların nerede saklandığından haberdar olduğunu belirten Erdi B., cinayetin ardından üzerinde kan bulunan kıyafetler ile olayda kullandığı bıçağı farklı mahallerde çöp konteynerine attığını itiraf etti.

Hamidiye Mahallesi Yavuz Sokak'taki evinde ikamet eden Fatma Ekinci, dün eşi Nihat Ekinci'nin namaza gitmesinin ardından yakınları tarafından bıçakla öldürülmüş halde bulunmuştu.

