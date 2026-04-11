İran-ABD müzakerelerinde kriz patlak verdi!

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD ve İran arasındaki müzakerelerde kriz patlak verdi. Olumlu geçen görüşmelerin Hürmüz Boğazı'nın statüsü konusunda çıkmaza girdiği belirtilirken, İran, her gemi geçişi için kendilerinin izninin şart olduğunu vurguladı. İran medyası yeni müzakere turunun bu gece ya da yarın gerçekleştirileceğini yazdı.

Abone ol

MÜZAKERELERDE HÜRMÜZ KRİZİ

Başlangıçta olumlu seyreden atmosfer, İran’ın boğazdan geçen her gemi için Tahran’dan onay alınması şartını koşmasıyla yerini krize bıraktı. ABD heyeti ise bu talebi uluslararası seyrüsefer serbestisine aykırı bularak reddetti.

İKİNCİ TUR GÖRÜŞMELER İÇİN TARİH VERİLDİ

Görüşmelerdeki bu kilitlenmeye rağmen taraflar diplomatik kanalları tamamen kapatmış değil. İran medyası, krizin aşılması ve çözüm yollarının aranması amacıyla yeni bir müzakere turunun bu gece ya da yarın sabah gerçekleştirileceğini duyurdu. Taraflar kilit konularda yazılı metin alışverişine başladı. Zirveden çıkacak sonuç, bölgedeki enerji güvenliği ve askeri gerilimin geleceği açısından kritik önem taşıyor.

PEZEŞKİYAN'DAN AÇIKLAMA: İRAN HEYETİ, HALKININ ÇIKARLARINI KORUMAKTADIR

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan yaptığı açıklamada şunları söyledi. "Pakistan'da bulunan üst düzey İran heyeti, tüm varlığıyla İran'ın çıkarlarını korumakta ve bu doğrultuda cesurca müzakere edecektir. Her durumda halkımıza hizmetimiz bir an bile durmayacak ve müzakerelerden ne sonuç çıkarsa çıksın, hükümet halkının yanında olacaktır."

İRAN: 10 MADDELİK ÖNERİYİ İLETTİK

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistanlı yetkililerle yapılan temaslara ilişkin, "Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Pakistanlı yetkililerle yaklaşık 2-2.5 saat süren görüşmeleri oldu ve görüşmeler halen devam ediyor. İran'ın değerlendirmeleri, görüşleri ve talepleri, 10 maddelik öneri paketi çerçevesinde Pakistan tarafına iletildi" ifadelerini kullandı.

ABD HEYETİNE VANCE LİDERLİK EDİYOR

Bugünkü görüşmelerde ABD tarafını Başkan Yardımcısı JD Vance liderliğindeki heyet temsil ediyor. Heyette Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner de yer alıyor. İran tarafına ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf liderlik ediyor. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, İran Merkez Bankası Başkanı ve bazı milletvekilleri de görüşmelerde yer alıyor.