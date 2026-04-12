Meclis'te yeni haftanın gündemi belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yeni haftaya hem yasama faaliyetleri hem de ev sahipliği yapacağı uluslararası organizasyonlarla yoğun bir başlangıç yapıyor. Genel Kurul gündeminde aile hayatını doğrudan etkileyecek doğum izni düzenlemesi ve çocukların dijital güvenliğine yönelik sosyal medya kısıtlamaları yer alırken; İstanbul, dünya parlamenterlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA ÇIKIYOR

Meclis Genel Kurulu’nun en önemli gündem maddelerinden birini, çalışan annelerin doğum izni sürelerini uzatan kanun teklifi oluşturuyor. Mevcut düzenlemede 16 hafta olan ücretli doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılması öngörülüyor.

Düzenlemenin detaylarına göre:

GERİYE DÖNÜK UYGULAMA

Halihazırda doğum izninde olan anneler yeni haklardan yararlanabilecek.

ÇALIŞMAYA DÖNENLER İÇİN FIRSAT

Doğum yapmasının üzerinden henüz 24 hafta geçmemiş olması kaydıyla, 16 haftalık iznini bitirip işbaşı yapmış olan anneler, kalan süreyi kullanarak izinlerini 24 haftaya tamamlayabilecek.

BABALIK İZNİ EŞİTLENİYOR

İşçiler için 5 gün olarak uygulanan babalık izni, memurlarla eşitlenerek 10 güne yükseltilecek.

15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA YASAĞI

Haftalık gündemin bir diğer dikkat çeken başlığı ise çocukların sosyal medya kullanımına getirilecek kısıtlamalar. Kanun teklifinin yasalaşması durumunda, 15 yaşını doldurmayan bireylerin sosyal medya mecralarında hesap açmaları engellenecek. Dijital platformlar, kullanıcıların yaşlarını doğrulamak için özel algoritmalar kullanmakla yükümlü olacak. İncelemeler sonucunda 15 yaşın altında olduğu tespit edilen kullanıcıların hesapları platformlar tarafından kapatılacak.

Türkiye, 30 yıl aradan sonra dünya parlamentolarının çatı kuruluşu olan Parlamentolararası Birlik (PAB) Genel Kurulu’na ev sahipliği yapacak. 15-19 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek olan 152. Genel Kurul, 157 ülkeden temsilciyi bir araya getirecek.