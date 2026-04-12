PKK elebaşı Öcalan'dan yeni mesaj! Kandil'e böyle rest çekti

PKK'nın silah bırakma süreci beklenenden yavaş ilerleyince Terörsüz Türkiye kapsamındaki yasal adımlar henüz atılamadı. AK Parti, sahadan gelecek bilgilerle örgütün silah bıraktığının teyit edilmesini istiyor. PKK elebaşı Abdullah Öcalan ise ayak direten Kandil'deki örgüt üyelerine tepki gösterip, silah bırakma sürecinin hızlandırılması talimatını verdi.

Abone ol

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Terörsüz Türkiye ile ilgili hazırladığı yol haritası niteliğindeki rapor doğrultusunda çıkarılacak yasal düzenlemeler, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecini ağırdan alması nedeniyle hayata geçirilemedi. Süreç tıkandığı için ikinci evre olan yasal süreç henüz başlamadı.

TBMM'nin 'Terörsüz Türkiye' yol haritasına dayanan yasal adımların atılması, PKK'nın silah bıraktığına dair teyit alınamaması nedeniyle ertelenmektedir. PKK'dan silah bırakma konusunda somut bir adım gelmemesi ve sahada bir hareketliliğin olmaması yasal süreci başlatmayı engelliyor.

Bazı mağaraların boşaltılması dışında PKK cephesinde yeni bir gelişme yaşanmadı. Yasal adımlar için PKK'nın silahlarını bıraktığının somut olarak görülmesi ve güvenlik bürokrasisi tarafından teyit edilmesi gerekiyor.

AK Parti'ye göre, tehdit devam ettiği için yasal düzenleme yapılamıyor ve sahayı temizlemek gerekiyor. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın, Kandil'in silah bırakma konusundaki direncine tepki gösterdiği ve süreci hızlandırması yönünde mesaj gönderdiği ifade ediliyor.



TAKVİM SARKTI

Terörsüz Türkiye konusundaki yasal düzenlemeler için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere iktidar cephesinde Ramazan Bayramı sonrası işaret edilmişti. Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; PKK’dan silah bırakma konusunda yeni bir adım gelmemesi ve sahada silah bırakmaya ilişkin bir hareketlilik olmadığının tespit edilmesi, takvimin sarkmasına neden oldu.

Ayrıca PKK’nın göstermelik silah bırakma törenin üzerinden aylar geçmesine rağmen bazı mağaraların boşaltılması dışında örgüt cephesinde yeni bir gelişme yaşanmadı. Yasal adımlar için PKK’nın silahlarını bıraktığının somut olarak görülmesi ve güvenlik bürokrasinin bu durumu teyit ve tespit etmesi gerekiyor. Şu ana kadar MİT’ten hükümete veya siyasi iradeye PKK’nın silah bıraktığının teyit edildiğine yönelik bir bildirim yapılmadı.

AK PARTİ: TEHDİT DEVAM EDİYOR

AK Parti kaynakları ise, bazı mağaraların boşaltılması dışında silah bırakmanın sistematik olarak devam etmediğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Hâlen Türkiye’den Kandil’e kadar olan güzergâhta bulunan irili-ufaklı 30 civarındaki mağaranın sadece 7’si boşaltıldı. Bu durumda yasal düzenleme yapılamaz. O mağaralarda silahlı gruplar bulunurken, tehdit devam ederken yasal anlamda bir adım atılmaz. Silah devam ediyorken yasal düzenleme olmaz. Hâlihazırda terör örgütünün hukuki varlığı devam ediyor. Yasa çıkarmak mesele değil. Mesele burada uygulama. Biz yasa çıkarıp beklersek yine patinaj yapacağız. Yasa çıkması için sahayı temizlemek lazım. Aksi hâlde anlamı yok.”

ÖCALAN'DAN PKK'YA TALİMAT

PKK’nın silah bırakma süreci teyit ve tespit edilemediği için AK Parti tarafından yasal sürece ilişkin bir takvim de açıklanmıyor. Ancak, AK Parti’deki genel görüş, temmuzdan önce çerçeve bir yasanın çıkarılması yönünde.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın da Kandil’in silah bırakma konusunda ayak diremesine tepki gösterdiği ve sürecin hızlandırılması konusunda mesaj gönderdiği ifade edildi.

SÜRECİ HAZMEDEMEYEN PKK'LILAR VAR

Güvenlik kaynakları, PKK içinde Terörsüz Türkiye sürecini hazmedemeyen bileşenlerin ve kendi gelecekleri açısından kuşkulu olan örgüt üyelerinin bulunduğunu, bu nedenle silah bırakmaya yanaşmadıkları tespitini yapıyor.