BIST 14.074
DOLAR 44,61
EURO 52,46
ALTIN 6.812,73
POLİTİKA

Murat Kurum'dan Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin sözlerine tepki göstererek, "Tarih sizi hastaneleri, okulları, camileri, kiliseleri bombalayan, bebekleri katleden soykırım suçlusu olarak yazacak." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Bakan Kurum, NSosyal hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"Bugün artık 'Terör rejimi kimdir?' sorusunun küresel bir cevabı var, işgalci İsrail. Tarih sizi hastaneleri, okulları, camileri, kiliseleri bombalayan, bebekleri katleden soykırım suçlusu olarak yazacak. Türkiye ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, dün olduğu gibi, bugün ve gelecekte dünyanın umudu, mazlumların yurdu, barışın vatanı olmaya devam edecek."

ÖNCEKİ HABERLER
