Kırmızı bültenle aranan suç makinesi Antalya'da yakalandı

Interpol tarafından uyuşturucu ticareti, cinayet, silah kaçakçılığı gibi birçok suçtan kırmızı bültenle aranan Matthias Malik Lammers isimli şahıs, 4 aylık çalışma sonucu Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalandı.

12 Mayıs 2024 tarihinde Fas-İstanbul uçuşuyla Türkiye’ye giriş yapan ve 23 Mayıs 2024 tarihli, A-5865/5-2024 kontrol numaralı Interpol kırmızı bülteniyle "adam öldürme" ile "yasa dışı ateşli silah veya patlayıcı madde bulundurma, ithal etme, ihraç etme ve kullanma" suçlarından aranan Matthias Malik Lammers’ın, Türkiye’de G-58 tahdit koduyla kaydı bulunduğu öğrenildi.

4 Nisan 1998 doğumlu şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma; Türkiye’de görevli Danimarka Polis İrtibat Ofisi ile iş birliği içinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, MASAK desteğiyle, İstihbarat Başkanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile İstanbul ve Antalya emniyet birimlerinin katılımıyla yürütüldü.

4 AYLIK ÇALIŞMA SONUCU YAKALANDI

Yaklaşık 4 ay süren çalışmalar sonucunda Lammers, Alanya Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Şüphelinin bulunduğu adreste yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet fişek ele geçirildi.

UYUŞTURUCU TİCARETİNİN ORGANİZATÖRÜ

Lammers’ın, 21 Ağustos 2024 tarihinde "COB" kod adlı operasyon kapsamında ele geçirilen 17 kilogram uyuşturucu (kokain, amfetamin, MDMA ve ketamin) olayının organizatörü olduğu ve bu suçtan 16 yıl hapis cezasıyla arandığı belirtildi.

