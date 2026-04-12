DÜNYA

İran devlet televizyonu: ABD'nin aşırı talepleri nedeniyle bir anlaşmaya varılamadı

İran devlet televizyonu: ABD'nin aşırı talepleri nedeniyle bir anlaşmaya varılamadı

İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak bir çerçeve ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürüldü.

İran devlet televizyonu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen İran-ABD görüşmelerinin sona erdiğini duyurdu.

İslamabad'da yaklaşık 21 saat süren ABD-İran müzakerelerinin özellikle Hürmüz Boğazı meselesi ve nükleer materyallerin ülke dışına çıkarılması gibi konularda anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

İran heyetinin, çeşitli girişimlerle ABD tarafını ortak bir çerçeveye yönlendirmeye çalıştığı öne sürülürken, ABD tarafının aşırı taleplerinin ortak bir çerçeve ve anlaşmanın oluşmasını engellediği iddia edildi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıkladı.

Vance, "21 saattir bu konuyla uğraşıyoruz ve İranlılarla bir dizi önemli görüşme yaptık. Bu iyi haber. Kötü haber ise bir anlaşmaya varamamış olmamız. Bence bu, ABD için olduğundan çok İran için kötü bir haber. Dolayısıyla bir anlaşmaya varamadan ABD'ye geri dönüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

SPK açığa satış yasağını 24 Nisan'a kadar uzattı
SPK açığa satış yasağını 24 Nisan'a kadar uzattı
Trump bu kez de o ülkeyi hedef aldı! Eğer İran'a silah gönderirse...
Trump bu kez de o ülkeyi hedef aldı! Eğer İran'a silah gönderirse...
Gemlik'teki vahşi cinayet çözüldü katil damat adayı çıktı meğer sevgilisi
Gemlik'teki vahşi cinayet çözüldü katil damat adayı çıktı meğer sevgilisi
Kastamonu'da tekstil ve filtre malzemeleri üretilen fabrikada yangın
Kastamonu'da tekstil ve filtre malzemeleri üretilen fabrikada yangın
İstanbul'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında eğlence mekanlarında arama yapıldı
İstanbul'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında eğlence mekanlarında arama yapıldı
Fenerbahçeli Milan Skriniar'dan sakatlık açıklaması
Fenerbahçeli Milan Skriniar'dan sakatlık açıklaması
Bayern Münih, Bundesliga gol rekorunu kırdı
Bayern Münih, Bundesliga gol rekorunu kırdı
Tedesco Talisca'nın hangi mevkide en iyi performans verdiğini açıkladı
Tedesco Talisca'nın hangi mevkide en iyi performans verdiğini açıkladı
İran-ABD müzakereleri anlaşmaya varmadan sona erdi
İran-ABD müzakereleri anlaşmaya varmadan sona erdi
Hüseyin Yayman'dan Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki
Hüseyin Yayman'dan Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki
Murat Kurum'dan Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki
Murat Kurum'dan Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki
4 ilde 'sahte bungalov' operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
4 ilde 'sahte bungalov' operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı