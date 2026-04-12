BIST 14.074
DOLAR 44,61
EURO 52,46
ALTIN 6.812,73
HABER /  GÜNCEL

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Elleri çocuk kanıyla dolu, uluslararası hukukun peşinde olduğu bir ismin Türkiye'ye ahlak dersi verme cüreti, yalnızca kendi insanlık suçlarını örtme çabasının göstergesidir ve yok hükmündedir." ifadesini kullandı.

Abone ol

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"21. yüzyılın katliam ve terör şebekesi elebaşı terörist Netanyahu'nun, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz sözleri, suçluluk psikolojisinin açık bir tezahürüdür. Elleri çocuk kanıyla dolu, uluslararası hukukun peşinde olduğu bir ismin Türkiye'ye ahlak dersi verme cüreti, yalnızca kendi insanlık suçlarını örtme çabasının göstergesidir ve yok hükmündedir. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğinde insanlığın, Filistin'in ve mazlumların yanında olmaya, tarihin doğru tarafında durmaya ve her yerde mücadele etmeye devam edecektir."

ÖNCEKİ HABERLER
