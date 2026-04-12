İsrail ordusu İran için alarm seviyesini yükseltti

İsrail basınına göre Zamir, ABD-İran müzakerelerinin sonuçsuz kalmasının ardından orduya alarm seviyesini yükseltme ve olası İran saldırılarına karşı hazır olma talimatı verdi. İsrail ordusunun daha önceki operasyonlar öncesine benzer şekilde yeniden hazırlık moduna geçtiği, askeri istihbaratın ise füze sistemleri ve altyapı dahil hedef listesini genişlettiği bildirildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Zamir, orduya alarm seviyesinin yükseltilmesi emrini verdi.

ALARM SEVİYESİ YÜKSELTİLDİ, ORDUYA 'HAZIR OL' TALİMATI

ABD-İran müzakerelerinin sonuçsuz kalmasının ardından Zamir, İsrail ordusuna alarm seviyesini yükselterek yakın gelecekte İran'a yeniden saldırıların başlaması ihtimaline karşı hazır olma talimatı verdi.

İsrail ordusu kaynakları, ordunun İran'a yönelik daha önceki iki saldırı öncesine benzer bir uygulama çerçevesinde yeniden "hazırlık modu"na geçtiğini aktardı.

ÖNCELİKLİ HEDEFLERİ DUYURDULAR

Haberde, İsrail Askeri İstihbarat Dairesi'nin (AMAN), İran'daki hedef listelerini genişletme çalışmalarını hızlandırdığı, öncelikli hedefler arasında füze sistemleri, füze rampaları ve destek altyapısının olacağı ileri sürüldü.

'İSRAİL HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİ GÜÇLENDİRDİ'

Ayrıca İsrail'in hava savunma sistemlerini güçlendirdiği ve farklı cephelerde eş zamanlı saldırı dahil çeşitli senaryolara hazırlandığı iddia edildi.

İsrailli savunma yetkililerinin ise müzakerelerde taraflar arasındaki uçurumun derinleştiğini ve diplomatik çözüm için zamanın daraldığını değerlendirdiği aktarıldı. 

