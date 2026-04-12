İsrail polisinden Mescid-i Aksa önünde alçak provokasyon

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da Filistinlilere yönelik müdahalelerini sürdürürken 2 kadını ve Harem-i Şerif temizlik sorumlusu Raid Zuğeyr’i gözaltına aldı.

Haberde, İsrail polisinin, Aksa'da bulundukları sırada 2 kadını gözaltına alarak henüz bilinmeyen bir yere götürdüğü belirtildi.

Harem-i Şerif'in temizlik birimi sorumlusu Raid Zuğeyr'in de İsrail polisi tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.

Gözaltıların gerekçesine ilişkin İsrail ya da Filistin makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.