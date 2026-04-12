İran'da ABD ve İsrail saldırılarında kimlik tespiti yapılan ölü sayısı belli oldu

İran Adli Tıp Kurumu, ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden 3 bin 375 kişinin kimlik tespitinin yapıldığını duyurdu.

İran basınına göre, Adli Tıp Kurumu Başkanı Abbas Mescidi Arani, ABD-İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlere ilişkin son bilgileri paylaştı.

Arani, 28 Şubat'tan bu yana saldırılarda hayatını kaybeden 3 bin 375 kişinin kimlik tespitinin yapıldığını belirtti. Bu kişilerden 2 bin 875'inin erkek, 496'sının kadın olduğunu kaydeden Arani, 4 kişiye ilişkin ise bilgi vermedi.

Arani, hayatını kaybedenler arasında Türkiye, Suriye, Afganistan, Pakistan, Çin, Irak ve Lübnan vatandaşlarının da bulunduğunu ifade etti.

Adli Tıp Kurumu Başkanı Arani, 9 Nisan'da yaptığı açıklamada, ABD-İsrail saldırılarında en az 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini, cenazelerin yüzde 40'ının kimliğinin tespit edilemeyecek durumda olduğunu ancak yoğun çalışmalar sonucunda kimlik tespit çalışmalarının başarıyla tamamlandığını ifade etmişti.

