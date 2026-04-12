BIST 14.074
DOLAR 44,61
EURO 52,46
ALTIN 6.812,73
HABER /  DÜNYA

İsrail ordusu, Batı Şeria’da Filistinlilere ait bir binayı havaya uçurdu

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tulkerim Mülteci Kampı’nda Filistinlilere ait bir binanın içinde "patlayıcı üretilen bir laboratuvar" olduğu iddiasıyla hava uçurulduğunu bildirdi.

Abone ol

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, iki gün önce Tulkerim Mülteci Kampı'nda "patlayıcı hazırlamak için kullanıldığı iddia edilen bir laboratuvarın" tespit edilerek imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu laboratuvarda "el yapımı patlayıcıların hazırlanmasında kullanılan çeşitli silah ve malzemelerin" bulunduğu öne sürüldü.

İsrail ordusu ayrıca, binanın yerle bir edildiği yıkıma ilişkin görüntüleri paylaştı.

Filistinlilere ait binanın iki gün önce havaya uçurulduğu bilgisi verildi.

Öte yandan AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, Tulkerim kenti ve banliyölerinin tamamında büyük bir patlama sesi duyduklarını, kamp içerisindeki patlama noktasından yoğun dumanların yükseldiğini belirtti.

Patlamanın, Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki Balavne Mahallesi'nde meydana geldiğini ve bir binanın hedef aldığını belirten görgü tanıkları, kampın kuşatma altında bulunması ve giriş çıkışların kısıtlanması nedeniyle hasarın boyutunun henüz bilinmediğini ifade etti.

İsrail ordusu, Tulkerim Mülteci Kampı’nı 400 günü aşkın süredir kuşatma altında tutmaya devam ediyor. Bu süreçte Filistinlilerin zorla çıkarıldıkları evlerine dönmeleri engellenirken, bazı evlere el konularak askeri karargah ve keskin nişancı noktalarına dönüştürüldü. İsrail güçleri evlerine dönmek isteyen kamp sakinlerini gerçek mermiyle hedef alıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İran'da ABD ve İsrail saldırılarında kimlik tespiti yapılan ölü sayısı belli oldu
İran'da ABD ve İsrail saldırılarında kimlik tespiti yapılan ölü sayısı belli oldu
Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken Erdoğan fotoğrafı: Tarih iyi bilir
Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken Erdoğan fotoğrafı: Tarih iyi bilir
1 Mayıs’a dikkat! Bu borcu ödemeyen telefonsuz kalacak
1 Mayıs’a dikkat! Bu borcu ödemeyen telefonsuz kalacak
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 329'a yükseldi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 329'a yükseldi
Fethiye'de korkunç olay! Arkadaşlarıyla top oynarken...
Fethiye'de korkunç olay! Arkadaşlarıyla top oynarken...
Özgür Özel'den Erdoğan'a destek Netanyahu'ya tepki: Tam bir hadsizlik
Özgür Özel'den Erdoğan'a destek Netanyahu'ya tepki: Tam bir hadsizlik
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’den huzurevinde duygulandıran buluşma
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’den huzurevinde duygulandıran buluşma
Şehit Ayşe Aykaç Kız İmam Hatip Lisesi'nde 55 öğrenci hafızlık icazeti aldı
Şehit Ayşe Aykaç Kız İmam Hatip Lisesi'nde 55 öğrenci hafızlık icazeti aldı
Tik Tok'da terör propagandası yapan 2 inşaat işçisi yakalandı
Tik Tok'da terör propagandası yapan 2 inşaat işçisi yakalandı
Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi
Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi
Müzakerelerden sonuç çıkmadı İsrailli bakanlar el ovuşturdu: İran'da hedeflere ulaşacağız
Müzakerelerden sonuç çıkmadı İsrailli bakanlar el ovuşturdu: İran'da hedeflere ulaşacağız
Sivas'taki 829 yıllık Ulu Cami'nin restorasyonu devam ediyor
Sivas'taki 829 yıllık Ulu Cami'nin restorasyonu devam ediyor