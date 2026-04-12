147 yol kapalı ulaşıma kapandı

Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkisini artıran olumsuz hava koşulları, Van, Bitlis, Muş ve Hakkari’de günlük yaşamı ve ulaşımı durma noktasına getirdi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bölge genelinde toplam 147 yol ulaşıma kapanırken, Hakkari’de sağanak yağış sonrası ana arterlerde çökme meydana geldi.

VAN’DA MAHALLE VE MEZRA YOLLARI KAPANDI

Van kent genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi, özellikle kırsal bölgelerde ulaşımı felç etti. Kar yağışıyla birlikte 18 mahalle ve 32 mezra olmak üzere toplam 50 yerleşim biriminin merkezle olan kara yolu bağlantısı kesildi.

Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kapalı yolları yeniden trafiğe açmak için çok sayıda iş makinesiyle saha çalışması başlattı. Kar yağışının en yoğun hissedildiği Başkale ilçesinde hayat olumsuz etkilenirken, yüksek kesimlerde görüş mesafesinin düşmesi ve kar kalınlığının artması nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

BİTLİS VE MUŞ’TA KAR KÜREME MESAİSİ

Bitlis'te sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı kent merkezini kısa sürede beyaza bürüdü. Karayolları ve belediye ekipleri, şehir merkezindeki cadde ve sokakların kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına hız verdi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle il genelinde 82 köy yolunun ulaşıma kapandığını duyurdu. Kurtkan, köylerde mahsur kalan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin aralıksız bir mesai yürüttüğünü ifade etti.

Muş’ta ise kış şartları yüksek kesimlerde etkisini tipiyle birlikte gösterdi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan kar ve fırtına sonucu 15 köy yolunun kapandığını açıkladı.

HAKKARİ-VAN KARA YOLUNDA ÇÖKME MEYDANA GELDİ

Bölgedeki bir diğer olumsuz haber ise Hakkari’den geldi. Kentte iki gündür aralıksız süren şiddetli sağanak yağış, toprak yapısını gevşeterek yol çökmelerine neden oldu. Akçalı köyü mevkisinde bulunan Entegre Katı Atık Tesisi yakınlarında, Hakkari-Van kara yolunun bir bölümünde çökme oluştu.

Olayın ardından Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri bölgeye sevk edilerek yolda güvenlik önlemleri aldı ve onarım çalışmalarına başladı. Sağanak yağışın ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bırakmasıyla birlikte Hakkari de tamamen beyaza büründü.