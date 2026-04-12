Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken Erdoğan fotoğrafı: Tarih iyi bilir

Milli Savunma Bakanlığı, bordo bereli bir askerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam durduğu fotoğrafı, "Buralarda herkesin sözü biz konuşana kadardır. Tarih iyi bilir"' notuyla paylaştı. Fotoğrafın İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Erdoğan'ı hedef alan paylaşamının hemen arkasından gelmesi dikkat çekti.
Bakanlığın sanal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 Mart 2026 tarihinde Özel Kuvvetler Komutanlığı'na gerçekleştirdiği ziyaretten bir fotoğraf, 'günün fotoğrafı' etiketiyle paylaşıldı.
Bordo bereli askerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam durduğu fotoğraf, beğeni aldı. Paylaşımda "Buralarda herkesin sözü biz konuşana kadardır. Tarih iyi bilir" notuna yer verildi.
İsrail'e yanıt olarak yorumlandı
İsrail Başbakanı Netanyahu’nun İran politikasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik provokif sözleri, bölgede tansiyonu yeniden yükseltmişti. Netanyahu'nun çirkin paylaşımı, Türkiye'de her kesimden büyük tepkiyle karşılanmıştı. Söz konusu MSB'nin paylaştığı fotoğrafın zamanlaması dikkat çekti.