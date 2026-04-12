Güney Kıbrıs'ta Türk bayrakları yakıldı! Jet hızında açıklama...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Paskalya Bayramı nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) kutlamalarda Türkiye ve KKTC bayraklarının yakılmasını kınadı.

Üstel yaptığı yazılı açıklamada, GKRY'de yaşanan gelişmelerin Kıbrıs'ta barış, huzur ve istikrarı hedef alan tehlikeli bir zihniyetin, yeniden canlandırılma isteğini açıkça gözler önüne serdiğini belirterek, "Bu anlayışın Rum yönetimi ve dış dünyadaki bazı siyasi ve dini makamlar tarafından açıkça sahiplenilmesi ise asla kabul edilemez bir sorumsuzluktur." ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel açıklamasında, GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios, bazı Rum siyasiler ve bazı uluslararası yetkililerin, zehirli düşünceleri ve kullandıkları dilin Ada'da barışa değil çatışmaya hizmet ettiğine dikkati çekerek, "Bu nefret söylemleri, genç nesilleri kinle beslemekte, adamızın barış ve huzur dolu olması gereken geleceğini de riske atmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

GKRY'deki Paskalya Bayramı kutlamalarında Türkiye ve KKTC bayraklarının yakılmasına da değinen Üstel şunları kaydetti:

"Yine son olarak, Rum gençlerin Paskalya etkinlikleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklarını yakması, bir provokasyondan öte Kıbrıs Türk halkının varlığına yönelik açık bir saygısızlık, düşmanlık ve kin göstergesidir. Bu eylemleri güçlü şekilde kınıyoruz."

Üstel, Kıbrıs Türk halkının, Ada'da onurlu bir şekilde kendi devletinin çatısı altında ve Türkiye'nin garantörlüğünde, güven ve huzur içinde yaşamaya devam edeceğini vurgulayarak şu değerlendirmeleri yaptı:

"Şu artık nettir. Bu bitmek bilmeyen kin, nefret ve saldırganlıkların sonu gelmeyecektir. Zihniyet aynıdır ve değişmemiştir. Dolayısı ile Kıbrıs meselesinde en gerçekçi ve tek sürdürülebilir çözüm, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabulüyle mümkündür."

Paskalya kutlamaları sırasında GKRY'nin başkenti Lefkoşa'da bazı Rum gruplar, gece Türkiye ve KKTC bayraklarının yanı sıra TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın posterlerini yakarak terör örgütü EOKA lehine sloganlar atmıştı.

Rum gruplar, gelecek Paskalya Bayramı'nı KKTC topraklarında kutlayacaklarını iddia ederek, Kuzey Kıbrıs'ı hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.