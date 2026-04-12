Göztepe ile Kasımpaşa’dan gollü beraberlik

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadele 3-3'lük beraberlikle sona erdi.

Göztepe'nin golleri Juan, Jeferson ve Bokele'den geldi. Konuk ekibin gollerini ise Mortadha Ben Ouanes, Adrian Benedyczak ve Filip Krastev(KK) kaydetti. Kasımpaşa'da Kerem Demirbay 90. dakikada kırmızı kart gördü.

Göztepe puanını 47'ye yükseltti. Kasımpaşa ise puanını 28 yaptı.