Galatasaray'a evinde Kocaelispor darbesi

Galatasaray, Süper Lig’in 29. haftasında sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Kocaelispor'u konuk etti. Rams Park Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk yarının 30'ncu dakikasında Sane ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına baskılı başlayan Kocaelispor, 72'de Bruno Petkovic ile skora dengeyi getirdi.

Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca taraflar puanları paylaştı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 68 yaptı. Kocaelispor ise 35 puana yükseldi.

Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Kocaelispor ise evinde Göztepe'yi konuk edecek.

90'Mücadele 1-1 sona erdi.

90'Karşılaşmanın sonuna 5 dakika ilave edildi.

84'Agei'nin sol çaprazdan vuruşu direkten döndü.

78'Sol kanattan hareketlenen Lang'ın yakın direğe vuruşu auta gitti.

72'GOL! Petkovic topu ağlara gönderdi. Sağ kanattan Ahmet Oğuz'un çevirdiği top Tayfur'a geldi. Tayfur arkasındaki Petkovic'e çok şık bir pas verdi ve Petkovic topu boş ağlara gönderdi ve skor 1-1 oldu.

51'Leroy Sane'nin ceza sahası yayının arkasından sol ayağıyla çok sert vuruşunu kaleci Serhat son anda kornere çeldi.

46'İkinci yarı başladı.

45'İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.

40'İlkay Gündoğan'ın vuruşu Barış Alper'e çarparak auta gitti.

35'Show ile İlkay kafa kafaya çarpıştı ve sağlık görevlileri oyun alanına girdi.

30'GOL! Sane topu ağlara gönderdi. Sallai pasını sol kanattan hareketlenen Jakobs'a gönderdi. Jakobs'un sol taraftan ceza sahasına yaptığı ortaya Sane kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. Galatasaray 1-0 öne geçti.

28'Sara'nın ceza sahası yayı üstünden vuruşunu son anda kaleci Serhat çıkardı.

26'Sane'nin riskli pasında Agei araya girdi, sol çaprazdan ceza sahasına giren Agei'nin şutunu Uğurcan çıkardı.

20'Sol taraftan Jakobs'un kullandığı uzun taç atışında Abdülkerim kafayı vurdu, top kalecide kaldı.

12'Sara'nın içeri çevirdiği topa Barış Alper dokunamadı.

9'Sara'nın köşe vuruşunda yaptığı ortaya Jakobs vurdu, yandan auta gitti.

5'Karşılaşmanın ilk dakikalarında tempo çok yüksek değil, maç orta saha mücadeleleriyle geçiyor.

1'İlk düdük çaldı ve maç başladı.

Galatasaray - Kocaelispor ilk 11'ler

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Jacobs, Torreira, İlkay, Sara, Sane, Sallai, Barış Alper

Kocaelispor: Serhat, Ahmet, Dijksteel, Smolcic, Rivas, Susoho, Keita, Show, Agyei, Jo, Serdar