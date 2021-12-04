Galatasaray - Altay maçı (CANLI YAYIN)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında Altay'la karşı karşıya gelecek.

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Galatasaray , Süper Lig'in 15. haftasında Altay'ı ağırlayacak. 3 maçtır kazanamayan ve 22 puanla 8. sırada haftaya giren Sarı Kırmızılılar, evinde kazanıp kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Lider Trabzonspor 'un 14 puan gerisinde kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, cezası nedeniyle kulübedeki yerini alamayacak. Ligde 7 maçtır kazanamayan, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Manisa FK'yı eleyerek moral bulan Altay ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak.

GALATASARAY 2 - 2 ALTAY

86' Gol... Galatasaray 2-2 Altay (Bamba)

80' Gol... Galatasaray 2-1 Altay (Diagne)

70' Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Van Aanholt, dar açıdan kaleyi denedi fakat savunmaya çarpan top kornere çıktı.

60' Marcao, sağ kanattaki Feghouli'ye uzun top gönderdi savunmada Kazımcan araya girdi.

51' Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Bamba sağ ayağıyla topu kale sahasına doğru çevirmek istedi, savunmada Marcao topa ayak koydu. Korner.

49' Altay'da Cebrail, Galatasaray hücum yönüne göre sol kanatta kendisini çalımlayan Van Aanholt'u arkadan çekti ve bu faul nedeniyle sarı kart gördü.

46' İkinci yarı başladı.

40' Berkan'ın rakip ceza sahasına gönderdiği uzun top kaleci Lis'te kaldı.

39' Altay kalecisi Lis'in gönderdiği uzun top kaleci Muslera'ya kadar geldi.

36' Kerem orta alanda Kappel'in müdahalesi ile yüzüne darbe aldı ve yerde kaldı. Karar serbest vuruş.

34' Gol... Galatasaray 1-1 Altay (Halil)

31' Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Kerem, sağ ayağının içiyle uzak köşeye doğru vurdu fakat top üstten auta gitti.

28' Murat sol kanattan yerden ortaladı, savunmada Marcao topu uzaklaştırdı.

26' Sol çaprazdan ceza alanına giren Rodriguez, sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı, top kaleci Muslera'da kaldı.

23' Van Aanholt ceza sahası dışı sol çaprazından sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı, top savunmada İbrahim'e çarpıp kornere çıktı.

17' Gol... Galatasaray 0-1 Altay (Pinares)

14' Galatasaray kendi yarı sahasından oyun kuruyor.

12' Feghouli sağ kanattan ortayı yaptı, savunmada Murat topu uzaklaştırdı. Taç Galatasaray'ın.

5' Rodriguez sol kanattan sağ ayağının içiyle ortayı yaptı, top ters taraftan auta çıktı.

1' Maç başladı.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Halil, Kerem, Mohamed.

ALTAY: Lis, Cebrayil, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Kazımcan, Poko, Pinares, Rodriguez, Zeki Yıldırım, Kappel, Bamba.

HAKEM: Cüneyt Çakır

STAT: Nef Stadı

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1