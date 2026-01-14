BIST 12.378
DOLAR 43,18
EURO 50,34
ALTIN 6.430,06
HABER /  GÜNCEL

Fransa’dan Grönland hamlesi: Nuuk’ta konsolosluk açılıyor

Fransa’dan Grönland hamlesi: Nuuk’ta konsolosluk açılıyor

Fransa, ABD Başkanı Donald Trump’ın "göz diktiği" Grönland'da 6 Şubat'ta konsolosluk açacak.

Abone ol

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot RTL radyosunda katıldığı programda, enerji kaynakları ve stratejik konumu nedeniyle ABD'nin odağında olan Grönland'da her açıdan Fransız varlığını güçlendirmek istediklerini dile getirdi.

Bakan Barrot, Nuuk'ta bir Fransız konsolosluğu açılması kararının da bu niyetin göstergesi olduğunu vurguladı.

Barrot geçen yıl Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ada'ya yaptığı ziyarette duyurduğu Fransa Nuuk Konsolosluğu'nun 6 Şubat'ta açılacağını kaydetti.

Bu hamle ile Fransa Grönland'da diplomatik temsilciliğe sahip ülkeler grubuna katılacak.

Trump'ın Grönland söylemleri

ABD Başkanı Trump, Grönland ile ilgili sorulara, "Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Çin ve Rusya'ya ait denizaltı ve diğer savaş gemilerinin Grönland çevresinde varlık gösterdiğini belirten Trump, buna müsaade etmeyeceklerini, "bir şekilde Grönland'ı alacaklarını" söylemişti.

Trump, Grönland'ı almak istemelerinin NATO ülkelerinin birliğini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise "Bizim onlara ihtiyacımızdan çok onların bize ihtiyacı var." sözleriyle yanıt vermişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland ise daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Ali Mahir Başarır'a tepki: Çantacılığını herkes bilir
AK Parti Genel Sekreteri İnan’dan Ali Mahir Başarır'a tepki: Çantacılığını herkes bilir
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden ‘dolandırıcılık’ uyarısı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden ‘dolandırıcılık’ uyarısı
İran, Türkiye'yi de hedef gösterdi! Komşu ülkelere çağrı
İran, Türkiye'yi de hedef gösterdi! Komşu ülkelere çağrı
Suriye ordusu Deyr Hafir'de yuvalanan YPG/SDG hedeflerini vuruyor
Suriye ordusu Deyr Hafir'de yuvalanan YPG/SDG hedeflerini vuruyor
Venezuela, petrol gelirini nereye harcayacağını açıkladı
Venezuela, petrol gelirini nereye harcayacağını açıkladı
Huawei MatePad 11.5 S satışa sunuldu! İşte özellikleri ve fiyatı
Huawei MatePad 11.5 S satışa sunuldu! İşte özellikleri ve fiyatı
AK Parti'den istifa eden Ekrem Baki CHP'ye katıldı
AK Parti'den istifa eden Ekrem Baki CHP'ye katıldı
Bakırköy'de 2 evi soyan kadınlar yakayı ele verdi! Sicilleri o kadar kirli ki...
Bakırköy'de 2 evi soyan kadınlar yakayı ele verdi! Sicilleri o kadar kirli ki...
Türkiye Kamu-Sen'den memur ve emeklilere "ek zam" talebi
Türkiye Kamu-Sen'den memur ve emeklilere "ek zam" talebi
Ümit Özdağ'dan "İstanbul 3.0 " projesi açıklaması
Ümit Özdağ'dan "İstanbul 3.0 " projesi açıklaması
Fransa'dan Trump'ı çıldırtacak Grönland kararı
Fransa'dan Trump'ı çıldırtacak Grönland kararı
Oyuncu Ufuk Bayraktar ile arkadaşı hakim karşısında
Oyuncu Ufuk Bayraktar ile arkadaşı hakim karşısında