Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden ‘dolandırıcılık’ uyarısı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), vatandaşları bazı basın yayın organlarında ve sanal medya mecralarında da yer alan; kamu kurumlarının kıyafetlerini taklit eden kişilerin imza karşılığında elden maddi destek verdiği iddialarının dolandırıcılık olduğu konusunda uyardı.

DMM tarafından sanal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında da yer alan; kamu kurumlarının kıyafetlerini taklit eden kişilerin vatandaşlarımıza imza karşılığında elden maddi destek verdiği iddiaları dolandırıcılık girişimidir.

Hiçbir nakdi sosyal yardım veya destek ödemesi imza karşılığı kapıdan ya da elden yapılmamaktadır. Bu süreçler, ilgili kurumlar tarafından şeffaf, kayıtlı ve resmî sistemler üzerinden yürütülmektedir.

Vatandaşlarımızın bu ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli ve duyarlı olmaları, şüpheli durumlarda derhal 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçmeleri önemle rica olunur" denildi.

