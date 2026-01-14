Tüm dünya Türkiye'nin bu illerine hayran! İşte en çok ziyaretçi çeken 10 il
Türkiye doğası, tarihi, yemekleriyle eşsiz manzaralar sunuyor...
İŞTE UNESCO LİSTELERİNE GİREN ŞEHİRLERDEN EŞSİZ MANZARALARA KADAR, DÜNYANIN HAYRAN KALDIĞI 10 TÜRK ŞEHRİ
İSTANBUL
Avrupa ve Asya'yı birleştiren tek şehir olan İstanbul, tarihi yarımadası, Boğaz manzarası ve eşsiz silüetiyle yabancı turistlerin vazgeçilmezi.
KAPADOKYA (NEVŞEHİR)
Peri bacaları, yer altı şehirleri ve gün doğumunda gökyüzünü kaplayan balonlar.
Kapadokya, dünyada eşi benzeri olmayan bir coğrafya.
