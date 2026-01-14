BIST 12.370
DOLAR 43,18
EURO 50,37
ALTIN 6.412,00

Tüm dünya Türkiye'nin bu illerine hayran! İşte en çok ziyaretçi çeken 10 il

|
Tüm dünya Türkiye'nin bu illerine hayran! İşte en çok ziyaretçi çeken 10 il

Türkiye doğası, tarihi, yemekleriyle eşsiz manzaralar sunuyor...

Tüm dünya Türkiye'nin bu illerine hayran! İşte en çok ziyaretçi çeken 10 il - Resim: 1

İŞTE UNESCO LİSTELERİNE GİREN ŞEHİRLERDEN EŞSİZ MANZARALARA KADAR, DÜNYANIN HAYRAN KALDIĞI 10 TÜRK ŞEHRİ

112
Tüm dünya Türkiye'nin bu illerine hayran! İşte en çok ziyaretçi çeken 10 il - Resim: 2

İSTANBUL

212
Tüm dünya Türkiye'nin bu illerine hayran! İşte en çok ziyaretçi çeken 10 il - Resim: 3

Avrupa ve Asya'yı birleştiren tek şehir olan İstanbul, tarihi yarımadası, Boğaz manzarası ve eşsiz silüetiyle yabancı turistlerin vazgeçilmezi.

312
Tüm dünya Türkiye'nin bu illerine hayran! İşte en çok ziyaretçi çeken 10 il - Resim: 4

KAPADOKYA (NEVŞEHİR)

Peri bacaları, yer altı şehirleri ve gün doğumunda gökyüzünü kaplayan balonlar.

Kapadokya, dünyada eşi benzeri olmayan bir coğrafya.

412