FETÖ'cü Adil Öksüz operasyonla mı getirilecek? Erdoğan'dan bomba açıklamalar

Londra'da medya temsilcilerine konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'cü Adil Öksüz için terörist başı Abdullah Öcalan örneğini vererek "Operasyonla getirilirse bu iş daha rahat olacak" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'yerini biliyoruz' dediği FETÖ'nün sözde Genelkurmay imamı Adil Öksüz ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

"PKK ve FETÖ'nün sığınma yeri" diyerek Yunanistan'daki Syriza partisini eleştiren Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Operasyonla getirme durumu söz konusu olursa..."

-Malum, şu anda tabii bunlar değişik ülkelerde seyrüseferdeler, dolaşıyorlar. Bakıyorsun sesi Belçika'dan geliyor, bir bakıyorsun Yunanistan'dan geliyor, bakıyorsunuz Almanya'dan geliyor, değişik yerlerde dolaşıyorlar. Ama şu ana kadar FETÖ'nün ileri gelenlerinden teslim edilenler oldu.

Aslında işte bölücü terör örgütünün başı nasıl getirildiyse bunları da böyle bir operasyonla getirme durumu söz konusu olursa şüphesiz ki iş çok daha rahat olacak.

"Durmuyoruz" vurgusu

-Onları da aldık ülkemize getirdik. Hala bu konuda görüşme yaptığımız devletler var. Bazen adreslerine varıncaya kadar istihbarat örgütümüz kendilerine veriyor. Onlardan da bunun iyi niyetini görüp, bunları alabilirsek tabii ki İçişleri teşkilatımız, istihbarat teşkilatımız bunları alıp getirme imkanına sahip. Ta Afrika'nın ücra köşelerinden alıp geldiğimiz gibi. Durmuyoruz.

"Bunların en çoğunluk olduğu yer Almanya"

"Böyle bir ihtimal olabilir mi?" sorusuna "Olabilir" karşılığını veren Erdoğan, "İsim verebilir misiniz, mesela Almanya?" ifadesi üzerine ise "İsim istemeyin. Şu anda zaten bunların en çoğunluk olduğu yer Almanya." yanıtını verdi.

"Syriza teröristlerin sığınma yeri"

-Dün akşam Sayın Miçotakis ile de görüşürken dedik ki 'Bakın bu DHKP-C, PKK/YPG, FETÖ mensupları devamlı size geliyorlar ve aldığımız istihbaratta da Syriza bunların sığınma odağı yeri. Dolayısıyla bunlara karşı biz sizden tavır almanızı bekliyoruz, destek bekliyoruz. Ki bu destek bilesiniz ki bizim de size karşı olan desteğimizi arttıracaktır. Göç konusunda daha olumlu davranmamızın önünü açacaktır. Bakın biz size karşı şu ana kadar öyle bir şey yapmadık. 2 bin kadar mülteciyi geri gönderdiniz. Biz de aldık. Tekrar size göndermedik. Dolayısıyla bu dayanışmayla olacak bir iştir. Sizin bir avantajınız da şu an AB'desiniz. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de bu dayanışma içerisinde arkadaşlarımız bu çalışmaları yürütsünler.' Bunun için Sayın Miçotakis'le de bu görüşmemiz verimli geçti diyebiliriz.