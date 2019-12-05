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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şule Çet kararına itiraz etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şule Çet davasıyla ilgili harekete geçti. Bakanlık kararı müebbet hapis cezası istemiyle istinaf mahkemesine taşıdı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı son dakika açıklamasında "Şule Çet davasına ilişkin gerekçeli kararın bakanlığımıza mahkemece tebliğ edilmesinden sonra istinaf yoluna başvurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle itiraz edeceğiz" dedi.

Bakan Selçuk, Ceren Özdemir cinayetine ilişkin de "Açılacak dava süreçlerine de avukatlarımız aracılığıyla müdahil olacağız. Amacımız katilin en ağır cezayı alması yönündedir" ifadelerini kullandı.

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