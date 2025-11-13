Ferdi Zeyrek'in ölümünde ilk duruşma tarihi belli oldu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşması 5 Aralık Cuma günü görülecek.

6 Haziran'da Yunusemre ilçesindeki evinde havuzun makine odasındaki arızayı kontrol ederken elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve 9 Haziran'da yaşamını yitiren dönemin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin hukuki süreçte önemli bir aşamaya gelindi.

Mahkemenin kabul ettiği iddianame kapsamında, ikisi tutuklu, sekizi tutuksuz toplam on sanığın yargılanmasına başlanacak.

YARGILANACAK SANIKLAR VE SUÇLAMALAR

Davanın tutuklu sanıkları arasında havuzun elektrik ve motor tesisatını yapan N.B. ile havuz motorunun tamirini gerçekleştiren H.İ. bulunuyor. Bu iki sanıkla birlikte sekiz tutuksuz sanığın tamamı için taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olma suçundan 2’şer yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

6 Haziran akşamı evindeki havuz arızasını kontrol eden Başkan Zeyrek, elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 9 Haziran'da hayatını kaybetti.

Havuzun bakımından sorumlu Y.Ö. ile kaçak akımı bildirmediği iddia edilen site bakım sorumlusu A.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Havuz yapımında görev alan M.Y.P, enerji odasının mesafesini uygunsuz inşa ettiği öne sürülen Z.M., motor ve elektrik aksamlarını standartlara aykırı dizayn edip montajını yaptığı iddia edilen N.B. ve yanlış montaj gerçekleştirdiği iddia edilen H.İ. gözaltına alındı. Bu isimlerden Z.M., N.B. ve H.İ. tutuklandı.

Bilirkişi raporunda kusurlu görülmeyen ve havuzun inşa işini gerçekleştirdiği gerekçesiyle tutuklanan Z.M, 27 Eylül'de tahliye edildi.

İddianamede ayrıca, Yunusemre Belediyesinde görevli M.S. ile Ö.T. hakkında da soruşturma izni istendiği belirtildi.