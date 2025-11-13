BIST 10.689
CHP'lilerden Meclis'te 'kırmızı kart' protestosu! Bakan Bak cevabı çaktı: VAR'dan döner...

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, CHP milletvekilleri, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a 'kırmızı kart' gösterdi. Bakan Bak, CHP'li vekillere "VAR'dan döner" diyerek cevap verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin yanı sıra Spor Toto Teşkilat Başkanlığının Sayıştay raporu görüşülecek.

CHP'lilerden Meclis'te 'kırmızı kart' protestosu! Bakan Bak cevabı çaktı: VAR'dan döner... - Resim: 0

CHP milletvekilleri Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın salona girişi sırasında "kırmızı kart" gösterdi.

Bunun üzerine Bak, "VAR'dan döner" ifadesini kullandı. CHP milletvekillerinin kartları göstermeye devam etmeleri üzerine Bakan Bak, "Millet size yıllardır kırmızı kart gösteriyor." dedi.

CHP'lilerden Meclis'te 'kırmızı kart' protestosu! Bakan Bak cevabı çaktı: VAR'dan döner... - Resim: 1

Komisyon'da Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

