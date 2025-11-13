Kahvaltıya oturmadan bu 7 ürünü mutlaka kontrol edin! Bakanlık ifşaladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine yine halkın sağlığıyla oynayan firmaları kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. İşte herkesin mutfağında olabilecek o 7 ürününün marka ve tüm detayları...

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılarak vatandaşın sağlığını tehlikeye düşüren gıdaların listesine yeni ürünleri ekledi. Listede siyah çal, bal, krem peynir gibi kahvaltı sofrasında çok kullanılan ürünler olması dikkat çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor.

Sitede, 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor. Listeye biri sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 7 yeni ürün daha eklendi.

Listede yer alan ürünler şöyle: