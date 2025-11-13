BIST 10.689
DOLAR 42,25
EURO 49,20
ALTIN 5.748,25
HABER /  GÜNCEL

Kahvaltıya oturmadan bu 7 ürünü mutlaka kontrol edin! Bakanlık ifşaladı

Kahvaltıya oturmadan bu 7 ürünü mutlaka kontrol edin! Bakanlık ifşaladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine yine halkın sağlığıyla oynayan firmaları kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. İşte herkesin mutfağında olabilecek o 7 ürününün marka ve tüm detayları...

Abone ol

Bakanlık yeni listeyi ifşa etti! Kahvaltıya oturmadan bu 7 ürünü mutlaka kontrol edin!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılarak vatandaşın sağlığını tehlikeye düşüren gıdaların listesine yeni ürünleri ekledi. Listede siyah çal, bal, krem peynir gibi kahvaltı sofrasında çok kullanılan ürünler olması dikkat çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor.

Sitede, 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor. Listeye biri sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 7 yeni ürün daha eklendi.

Listede yer alan ürünler şöyle:

Kahvaltıya oturmadan bu 7 ürünü mutlaka kontrol edin! Bakanlık ifşaladı - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
46 milyonluk vurgun! Falcı ve kızı gözaltına alındı
46 milyonluk vurgun! Falcı ve kızı gözaltına alındı
Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
Gürcistan'da düşen askeri nakliye uçağındaki 20'inci şehidin naaşına ulaşıldı
Gürcistan'da düşen askeri nakliye uçağındaki 20'inci şehidin naaşına ulaşıldı
Muazzez Abacı 12 Kasım 2025 tarihinde doğum gününde öldü
Muazzez Abacı 12 Kasım 2025 tarihinde doğum gününde öldü
BYD, Türkiye'deki ilk SEALION 7 modelini sahibiyle buluşturdu
BYD, Türkiye'deki ilk SEALION 7 modelini sahibiyle buluşturdu
ABD Merkez Komutanlığı, Suriye’de DEAŞ'e karşı 22 operasyona destek verdi
ABD Merkez Komutanlığı, Suriye’de DEAŞ'e karşı 22 operasyona destek verdi
Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" performansıyla Wizards'ı yendi
Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" performansıyla Wizards'ı yendi
İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 2 beldeye hava saldırısı düzenledi
İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 2 beldeye hava saldırısı düzenledi
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da bir camiyi kundakladı
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da bir camiyi kundakladı
Trump ile Şara arasında arasındaki esprili sohbet gündem oldu
Trump ile Şara arasında arasındaki esprili sohbet gündem oldu
Jeffrey Epstein e-postalarından Tom Barrack çıktı: Çocukla fotoğrafını gönder, beni gülümset
Jeffrey Epstein e-postalarından Tom Barrack çıktı: Çocukla fotoğrafını gönder, beni gülümset
Danıştay'dan otomobillerin özel tüketim vergisi için son karar
Danıştay'dan otomobillerin özel tüketim vergisi için son karar