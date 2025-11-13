MSB kaynakları açıkladı! Kargo uçağı neden düştü? Esrarengiz helikopter meğer...

GÜRCİSTAN'da düşen kargo uçağıyla ilgili tüm iddialara Milli Savunma Bakanlığı yanıt verdi. Uçağın düşme sebebi, kaza sonrasında görülen esrarengiz helikopter iddiası, düşen uçağın Suudi Arabistan'dan ikinci el alındığı haberleri dahil bir çok noktaya MSB açıklık getirdi. İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın uçak kazasıyla ilgili yaptığı açıklamalar:

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları haftalık bilgilendirme toplantısında; Gürcistan'da 20 askerimizin şehit olduğu askeri kargo uçağı kazasıyla ilgili kritik açıklamalarda bulundu. 11 Kasım’da Hava Kuvvetleri Komutanlığı 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına ait 68-1609 kuyruk numaralı C-130E tipi ulaştırma uçağının saat 09.02’de Kayseri’den Azerbaycan’ın Gence iline personel ve malzeme nakli göreviyle havalandığını bildiren MSB kaynakları, uçağın saat 11.06’da Gence’ye emniyetli şekilde iniş yaptığını bildirdi.

SON BAĞLANTI SAATİ 13.50...

Oradaki görevin ardından 13.15’te 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’na (Merzifon) intikal için toplam 20 personel ile tekrar kalktığının belirten MSB kaynakları şu ifadeleri kullandı:

"BU SAATTEN SONRA..."

"Kalkış sonrası saat 13.50’de Tiflis Hava Trafik Kontrol merkeziyle son kez telsiz teması kurulmuş, bu saatten sonra uçakla radyo ve radar teması kesilmiştir. Akabinde Tiflis Hava Trafik Kontrol merkezi tarafından yapılan çağrılara herhangi bir cevap alınamamıştır. Saat 14.34’te, TUAF 543 çağrı kodlu uçağımızın Tiflis’in güneyinde Azerbaycan-Gürcistan sınırında henüz bilinmeyen bir sebeple düştüğü bilgisi alınmıştır"

DÜŞEN UÇAĞA İLİŞKİN İDDİALAR VE CEVAPLAR

MSB kaynakları Gürcistan'da düşen askeri uçakla ilgili ortaya atılan iddialara tek tek cevap verdi. İşte o iddialar ve cevaplar...

1. Uçakta mühimmat taşınıyor muydu?

Uçağımızda personel ve uçak bakım malzemesi bulunmaktaydı. Uçakta mühimmat yoktu.

2. Uçağın düşüş nedeni konusunda bir bulgu var mı?

Şu an bu konuda bir şeyler söylemek için erken. Devam eden kaza kırım incelemesi sonrası olayın meydana geliş sebebi açıklığa kavuşacaktır.

HELİKOPTER NEYİN NESİYDİ?

3. Radar kayıtlarında aynı dakikalarda bölgede bir helikopterin tespit edildiği doğru mu?

-Uçağımız düştükten sonra bölgeye giden ve uçağımızla irtibat sağlamaya çalışan Gürcistan’a ait helikopterdir.

4.Suudi Arabistan tarafından hizmet dışına çıkarılan uçağın satın alındığı doğru mu?

Bahse konu uçak 21 Ocak 2012 tarihinde Suudi Arabistan’dan satın alınmış, bakımlarının yapılmasını müteakip 2014 yılında envantere alınmıştır. Modernizasyonu yapılarak 2022 yılından itibaren kullanıma verilmiştir. Bu tarihten günümüze kadar düzenli bakımlarla hizmette kullanılmıştır. Ancak iddia edildiği gibi kullanıcı ülke tarafından hizmet dışına çıkarılan değil, ihtiyaç fazlası uçaktır. C-130 uçakları Suudi Arabistan tarafından da kullanılmaya devam etmektedir.

UÇAĞIN BAKIMLARI YAPILDI MI?

5. Düşen uçak eski ve bakımları yetersiz miydi?

Eski uçak yoktur, bakımsız uçak vardır. Bahse konu uçakların bakımları ülkemiz tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. C-130 uçakları hâlihazırda 70’ten fazla ülkede aktif olarak kullanılmaktadır.

Düşen uçağın bakım geçmişi incelendiğinde;

-Uçağa Erciyes Aviyonik modernizasyonu uygulandığı, planlı gövde, motor ve pervane bakımlarının zamanında yapıldığı,

-En son bakımının 11 Eylül-12 Ekim 2025 tarihleri arasında yapıldığı tespit edilmiştir.

6.Karakutunun incelenmek maksadıyla ülkemize getirildiği doğru mu?

Düşen uçağımıza ait karakutu olarak tabir edilen FDR (FLIGHT DATA RECORDER ve CVDR (COCKPIT VOICE DATA RECORDER) cihazları incelenmek maksadıyla ülkemize getirilmiş, Ankara’da incelemeye alınmıştır.

7. Envanterde bulunan diğer C-130 uçakları uçuşlarına devam edecek mi?

Uçaklarımızın uçuşları 12 Kasım 2025 itibarıyla tedbiren durdurulmuştur. Detaylı olarak tüm teknik incelemeler yapılıp kontrolleri sonrasında incelemesi tamamlanan uçakların uçuşları tekrar başlayacaktır