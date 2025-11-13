BIST 10.689
DOLAR 42,25
EURO 49,20
ALTIN 5.748,25
HABER /  EKONOMİ

Türkiye Sigorta Birliği'nden eski tip ehliyet sahiplerine uyarı

Türkiye Sigorta Birliği'nden eski tip ehliyet sahiplerine uyarı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), sürücülere geçerliliği sona eren eski tip sürücü belgelerini yenilememe durumunda olası bir olumsuzlukta, sigorta işlemleri ve hasar süreçlerinde hak kayıpları yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Abone ol

Birlikten yapılan açıklamada, TSB, sürücülere geçerliliği sona eren eski tip sürücü belgelerini yenilemeleri çağrısı yaptı.

Eski tip ehliyetle olası bir olumsuzlukta, sigorta işlemleri ve hasar süreçlerinde hak kayıplarının yaşanabileceği vurgulanan açıklamada, "6495 sayılı Kanun ve Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan düzenlemeler uyarınca, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren yeni tip sürücü belgeleri verilmeye başlanmış, eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için tanınan süre 31 Ekim 2025 tarihinde sona ermiştir." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, 1 Kasım 2025 tarihi itibarıyla eski tip sürücü belgelerinin geçerliliğinin bulunmadığı, bu tarihten sonra söz konusu belgelerle araç kullanılması halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi uyarınca işlem yapılacağı ve sürücü belgelerinin geri alınacağı hatırlatıldı.

Trafik güvenliği ve sigorta süreçlerinde olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi için sürücülere uyarıda bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Trafik güvenliğinin korunması, sigorta işlemleri ve hasar süreçlerinde hak kaybı yaşanmaması açısından, sürücülerimizin geçerliliği sona eren eski tip sürücü belgelerini yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirmeleri büyük önem taşımaktadır.”

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da deprem oldu! Kandilli depremin büyüklüğünü açıkladı
İstanbul'da deprem oldu! Kandilli depremin büyüklüğünü açıkladı
Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Türkiye Sigorta Birliği uyardı, hak kaybına uğrayabilirsiniz
Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Türkiye Sigorta Birliği uyardı, hak kaybına uğrayabilirsiniz
Bakan Murat Kurum: Memleket aşkıyla 350 bininci yuvamız da tamam
Bakan Murat Kurum: Memleket aşkıyla 350 bininci yuvamız da tamam
Otoparkta 8 araca çarptı duramadı 5 metre yüksekten uçtu
Otoparkta 8 araca çarptı duramadı 5 metre yüksekten uçtu
Firmalara 10 ayda yaklaşık 11,5 milyar liralık rekabet ihlali cezası kesildi
Firmalara 10 ayda yaklaşık 11,5 milyar liralık rekabet ihlali cezası kesildi
Yunus Akgün'ün durumu nasıl, sahalara ne zaman dönecek? Hastane odasından paylaştı
Yunus Akgün'ün durumu nasıl, sahalara ne zaman dönecek? Hastane odasından paylaştı
Kahvaltıya oturmadan bu 7 ürünü mutlaka kontrol edin! Bakanlık ifşaladı
Kahvaltıya oturmadan bu 7 ürünü mutlaka kontrol edin! Bakanlık ifşaladı
Akbank'tan KOBİ'ler için "Nakit Akışınla Kazan" programı
Akbank'tan KOBİ'ler için "Nakit Akışınla Kazan" programı
46 milyonluk vurgun! Falcı ve kızı gözaltına alındı
46 milyonluk vurgun! Falcı ve kızı gözaltına alındı
Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
Gürcistan'da düşen askeri nakliye uçağındaki 20'inci şehidin naaşına ulaşıldı
Gürcistan'da düşen askeri nakliye uçağındaki 20'inci şehidin naaşına ulaşıldı
Muazzez Abacı 12 Kasım 2025 tarihinde doğum gününde öldü
Muazzez Abacı 12 Kasım 2025 tarihinde doğum gününde öldü