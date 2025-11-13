Akbank'tan KOBİ'ler için "Nakit Akışınla Kazan" programı

Akbank, KOBİ'ler için geliştirdiği yeni programı "Nakit Akışınla Kazan" ile chip-para ödülleri, ücretsiz EFT ve havale imkanıyla işletmelerin nakit akışını yönetebilmesine destek veriyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, başlatılan programla işletmeler, Akbank'a yönlendirecekleri nakit akışları doğrultusunda yıllık 30 bin liraya varan chip-para ödülü kazanıyor. Akbanklı KOBİ'ler, her ay düzenli olarak taahhüt ettikleri nakit akışını sağlamaları ve ortalama varlık bakiyelerini korumaları durumunda bu ödüle ulaşabiliyor.

Uygulama kapsamında KOBİ'lere finansal ayrıcalıklar ve maliyet avantajının yanı sıra bankacılık işlemlerinde kolaylıklar sağlanıyor.

Programa katılan ve chip-para ödülüne hak kazanan KOBİ'ler, Akbank dijital kanallar üzerinden bir yıl boyunca ücretsiz EFT ve havale imkanından yararlanabiliyor. Kampanyaya, Akbank Mobil üzerinden katılınabiliyor.

"Özel bir sadakat programı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş, Nakit Akışınla Kazan ile sektörde ilk defa tüzel dünyaya özel bir sadakat programını hayata geçirdiklerini belirtti.

KOBİ müşterileri için kritik unsurlar arasında nakit akışı yönetiminin yer aldığına değinen Bektaş, şöyle devam etti:

"Buradan yola çıkarak işletmelerin nakit akışlarını güçlendiren, finansal planlamalarını kolaylaştıran ve rekabet avantajı sağlayan yenilikçi Nakit Akışınla Kazan programını hayata geçiriyoruz. Bu programla nakit akışını bankamıza kazandırdığımız KOBİ müşterilerimizin chip-para ödülü kazanmalarını, aynı zamanda ücretsiz EFT ve havale avantajıyla bankacılık hizmetlerini daha uygun maliyetle yapmalarını sağlıyoruz."

Bektaş, programdan Akbank ile yeni çalışmaya başlayan KOBİ'lerin ve bankayla aktif çalışması bulunmayan şahıs şirketleri ve tüzel müşterilerin faydalanabildiğini aktararak, "Bu programla, KOBİ'lerin nakit akışından aldığımız payı artırarak sürdürülebilir büyümelerine katkı sunan çözümlerle yanlarında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.