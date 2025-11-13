BIST 10.645
Gürcistan'da düşen askeri nakliye uçağındaki 20'inci şehidin naaşına ulaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında yapılan arama çalışmaları sonucunda 20'nci şehidimizin naaşına ulaşıldığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında yapılan arama çalışmaları sonucunda 20'nci şehidimizin aziz naaşına ulaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

Azerbaycan’dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan bir C130 askeri kargo uçağı, Gürcistan semalarında düşmüştü. Kazada 20 personel şehit olmuştu. Dün enkaz alanındaki arama çalışmalarında 19 naaşa ulaşılmıştı.

