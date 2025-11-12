BIST 10.660
DOLAR 42,24
EURO 48,95
ALTIN 5.604,42
HABER /  GÜNCEL

Şehit Pilot Cüneyt Kandemir'in babası : Oğlum şehit oldu vatan sağolsun

Şehit Pilot Cüneyt Kandemir'in babası : Oğlum şehit oldu vatan sağolsun

Düşen kargo uçağında şehit olanlardan biri de Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'di. Ankara'daki evine acı haberi giden Cüneyt Kandemir için babası 'vatan sağolsun' dedi.

Abone ol

 Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Milli Savunma Bakanlığına (MSB) ait C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in şehadet haberi, Ankara'daki baba evine ulaştı. Kandemir'in Yenimahalle ilçesinde bulunan baba evinde taziye çadırı kuruldu, Türk bayrakları asıldı. Şehidin geçen yıl evlendiği öğrenildi. 

Şehit Pilot Cüneyt Kandemir'in babası : Oğlum şehit oldu vatan sağolsun - Resim: 0

Acı haberin ardından şehit Kandemir'in yakınları, aileye taziye ziyaretinde bulundu.

OĞLUM ŞEHİT OLDU

Şehidin babası Adil Kandemir, şunları kaydetti:

-Pilot oğlum Cüneyt Kandemir ve 20 şehide, hepsine rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Evladımız, vatan için hepsi cennete gidecek. Çok üzgünüm. Geçen sene evlenmişti. Hayallerinin hepsini gerçekleştirdi kısa bir sürede. Bu sene Japonya’ya gitti geldi, gezdi. Dünyanın etrafını gezecekti ama kısmet olmadı. Diğer askerlerimize nasip olur inşallah. Vatan için varız, evladım da vatan için şehit oldu"

İlgili Haberler
Şehit Nuri Özcan evli ve 2 çocuk babasıydı! Karabük'teki babası anlattı Şehit Gökhan Korkmaz'ın ailesiyle son konuşması: 'Cuma günü geleceğim' İşte 20 şehit verdiğimiz uçağın radardaki son görüntüleri! Son sözleri yürek yaktı! Şehit Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış... C-130 kargo uçağı neden düştü? Uzman isim açıkladı: "Yükleme hatası varsa..." Gürcistan'da düşen kargo uçağındaki 20 şehidimizin isimleri ve memleketleri belli oldu Düşen uçakta şehit olan Serdar Uslu ve Emre Altıok ile ilgili detaylar kahretti
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Hayko Cepkin şehit askerlerle birlikte uçmuş! Fotoğraf paylaştı: Söylenecek söz yok
Foto Galeri Hayko Cepkin şehit askerlerle birlikte uçmuş! Fotoğraf paylaştı: Söylenecek söz yok Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Çin'in yeni uçak gemisi hizmete girdi Pasifik'te dengeler değişiyor
Çin'in yeni uçak gemisi hizmete girdi Pasifik'te dengeler değişiyor
Mehmet Şimşek: Son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
Mehmet Şimşek: Son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD ziyaretinde Washington Post'a konuştu: "İsrail ile doğrudan müzakereler yürütüyoruz''
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD ziyaretinde Washington Post'a konuştu: "İsrail ile doğrudan müzakereler yürütüyoruz''
Şehit Gökhan Korkmaz'ın ailesiyle son konuşması: 'Cuma günü geleceğim'
Şehit Gökhan Korkmaz'ın ailesiyle son konuşması: 'Cuma günü geleceğim'
İşte 20 şehit verdiğimiz uçağın radardaki son görüntüleri!
İşte 20 şehit verdiğimiz uçağın radardaki son görüntüleri!
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den düşen askeri kargo uçağında şehit olanlar için başsağlığı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den düşen askeri kargo uçağında şehit olanlar için başsağlığı
Murat Ongun'a ihalelere katılmak isteyenlere kurduğu şirketin faturalarını ödetti suçlaması
Murat Ongun'a ihalelere katılmak isteyenlere kurduğu şirketin faturalarını ödetti suçlaması
Vodafone Türkiye'den 2025-2026 mali yılı ilk yarısında 64,8 milyar lira servis geliri
Vodafone Türkiye'den 2025-2026 mali yılı ilk yarısında 64,8 milyar lira servis geliri
TOKİ'nin 27 ildeki 188 taşınmazı açık artırmayla satışa sunulacak
TOKİ'nin 27 ildeki 188 taşınmazı açık artırmayla satışa sunulacak
Kayıp Türk kızı İtalya'da bulundu! Kaçırılma şüphesiyle gözaltılar var
Kayıp Türk kızı İtalya'da bulundu! Kaçırılma şüphesiyle gözaltılar var
Sağlık Bakanlığı'ndan kapsamlı düzenleme! Obezite tedavisinde yeni dönem...
Sağlık Bakanlığı'ndan kapsamlı düzenleme! Obezite tedavisinde yeni dönem...
2352 yıl hapsi istenen Ekrem İmamoğlu'ndan iddianamaye ilişkin ilk açıklama
2352 yıl hapsi istenen Ekrem İmamoğlu'ndan iddianamaye ilişkin ilk açıklama