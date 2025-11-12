Şehit Pilot Cüneyt Kandemir'in babası : Oğlum şehit oldu vatan sağolsun

Düşen kargo uçağında şehit olanlardan biri de Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'di. Ankara'daki evine acı haberi giden Cüneyt Kandemir için babası 'vatan sağolsun' dedi.

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Milli Savunma Bakanlığına (MSB) ait C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir'in şehadet haberi, Ankara'daki baba evine ulaştı. Kandemir'in Yenimahalle ilçesinde bulunan baba evinde taziye çadırı kuruldu, Türk bayrakları asıldı. Şehidin geçen yıl evlendiği öğrenildi.

Acı haberin ardından şehit Kandemir'in yakınları, aileye taziye ziyaretinde bulundu.

OĞLUM ŞEHİT OLDU

Şehidin babası Adil Kandemir, şunları kaydetti:

-Pilot oğlum Cüneyt Kandemir ve 20 şehide, hepsine rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Evladımız, vatan için hepsi cennete gidecek. Çok üzgünüm. Geçen sene evlenmişti. Hayallerinin hepsini gerçekleştirdi kısa bir sürede. Bu sene Japonya’ya gitti geldi, gezdi. Dünyanın etrafını gezecekti ama kısmet olmadı. Diğer askerlerimize nasip olur inşallah. Vatan için varız, evladım da vatan için şehit oldu"