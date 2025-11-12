BIST 10.660
DOLAR 42,24
EURO 48,95
ALTIN 5.604,42
HABER /  GÜNCEL

Şehit Gökhan Korkmaz'ın ailesiyle son konuşması: 'Cuma günü geleceğim'

Şehit Gökhan Korkmaz'ın ailesiyle son konuşması: 'Cuma günü geleceğim'

Azerbaycan’dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan kargo uçağının Gürcistan’da düşmesi sonucu 20 askerimiz şehit oldu. Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın evinde taziyeler kabul edilirken, şehidin ailesine ‘Cuma günü geleceğim' dediği ortaya çıktı. Şehit ile pazar günü konuşan dayısı ise 'O gün oğlunun doğum günüydü' dedi.

Abone ol

Gürcistan-Azerbaycan sınırında dün akşam saatlerinde Türk Hava Kuvvetlerine ait C-130 tipi askeri kargo uçağı düştü. Feci kazada 20 askerimiz şehit düşerken, acı haber de ailelerin ve Türkiye'nin yüreğini kor gibi yaktı.

ŞEHİDİMİZİN AİLESİ TAZİYELERİ KABUL EDİLİYOR

Şehit askerlerden 41 yaşındaki 1 çocuk babası Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın Büyükçekmece'deki evine binlerce kişi akı etti. Şehit Yarbay Korkmaz'ın aile Korkmaz'ın evinde taziyeler kabul ediliyor. Şehidin evi, sokak ve binalar Türk bayrakları ile donatıldı. Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın yeni rütbesini Ağustos'ta aldığı öğrenildi.

Şehit Gökhan Korkmaz'ın ailesiyle son konuşması: 'Cuma günü geleceğim' - Resim: 0

"CUMA GÜNÜ GELECEĞİM" DEMİŞ

Aile yakını Turgut Özdemir, Yarbay Korkmaz'ın aile yakını, "Bölgemizin köklü bir ailesiydi. Oğlumun sınıf arkadaşıydı babası çok değerli bir abim. Maalesef elim bir kazada kaybettik. En son bir düğünümüz vardı ardından bir cenaze vardı o zaman görüşmüştük. Ailesine ‘Cuma günü geleceğim' diyor. Kargo uçağı pilotuydu. Yeni rütbe takmıştı yarbay olmuştu. Büyükçekmece'miz kan ağlıyor şu anda. Pilot olmak çocuklu hayaliydi. Maalesef kaybettik" dedi.

"YENİ YARBAY OLMUŞTU"

Yarbay Korkmaz'ın dayısı Aydın Devrim ise şunları söyledi:

-"En son Pazar günü konuşmuştum. Oğlunun doğum günüydü. Dayıcım diye açardı hep telefonu. Vatanını milletini seven biriydi. Yeni yarbaydı. Vatanımız sağ olsun. Diğer ailelere de sabır diliyorum"

İlgili Haberler
Şehit Pilot Cüneyt Kandemir'in babası : Oğlum şehit oldu vatan sağolsun İşte 20 şehit verdiğimiz uçağın radardaki son görüntüleri! Son sözleri yürek yaktı! Şehit Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış... C-130 kargo uçağı neden düştü? Uzman isim açıkladı: "Yükleme hatası varsa..." Gürcistan'da düşen kargo uçağındaki 20 şehidimizin isimleri ve memleketleri belli oldu Düşen uçakta şehit olan Serdar Uslu ve Emre Altıok ile ilgili detaylar kahretti
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Hayko Cepkin şehit askerlerle birlikte uçmuş! Fotoğraf paylaştı: Söylenecek söz yok
Foto Galeri Hayko Cepkin şehit askerlerle birlikte uçmuş! Fotoğraf paylaştı: Söylenecek söz yok Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İşte 20 şehit verdiğimiz uçağın radardaki son görüntüleri!
İşte 20 şehit verdiğimiz uçağın radardaki son görüntüleri!
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den düşen askeri kargo uçağında şehit olanlar için başsağlığı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den düşen askeri kargo uçağında şehit olanlar için başsağlığı
Murat Ongun'a ihalelere katılmak isteyenlere kurduğu şirketin faturalarını ödetti suçlaması
Murat Ongun'a ihalelere katılmak isteyenlere kurduğu şirketin faturalarını ödetti suçlaması
Vodafone Türkiye'den 2025-2026 mali yılı ilk yarısında 64,8 milyar lira servis geliri
Vodafone Türkiye'den 2025-2026 mali yılı ilk yarısında 64,8 milyar lira servis geliri
TOKİ'nin 27 ildeki 188 taşınmazı açık artırmayla satışa sunulacak
TOKİ'nin 27 ildeki 188 taşınmazı açık artırmayla satışa sunulacak
Kayıp Türk kızı İtalya'da bulundu! Kaçırılma şüphesiyle gözaltılar var
Kayıp Türk kızı İtalya'da bulundu! Kaçırılma şüphesiyle gözaltılar var
Sağlık Bakanlığı'ndan kapsamlı düzenleme! Obezite tedavisinde yeni dönem...
Sağlık Bakanlığı'ndan kapsamlı düzenleme! Obezite tedavisinde yeni dönem...
2352 yıl hapsi istenen Ekrem İmamoğlu'ndan iddianamaye ilişkin ilk açıklama
2352 yıl hapsi istenen Ekrem İmamoğlu'ndan iddianamaye ilişkin ilk açıklama
Son sözleri yürek yaktı! Şehit Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış...
Son sözleri yürek yaktı! Şehit Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış...
500 bin sosyal konut için gerçek başvuru adresi! Paranızı kaptırmayın
500 bin sosyal konut için gerçek başvuru adresi! Paranızı kaptırmayın
Tedesco'dan Galatasaray'ın çok istediği isme teklif
Tedesco'dan Galatasaray'ın çok istediği isme teklif
Cari işlemler hesabı eylülde 1 milyar 112 milyon dolar fazla verdi
Cari işlemler hesabı eylülde 1 milyar 112 milyon dolar fazla verdi