Muazzez Abacı 12 Kasım 2025 tarihinde doğum gününde öldü

Türk Sanat Müziğinin usta ismi Muazzez Abacı hayata veda etti. Muazzez Abacı 78 yaşına girdiği doğum gününde öldü. Acı haberi menajeri duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Muazzez Abacı 78 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi ünlü sanatçının menajeri Taner Budak duyurdu...

Geçtiğimiz hafta anjiyo olan ve stent takılan Muazzez Abacı, önceki gün yoğun bakıma alınmıştı. 

MUAZZEZ ABACI'NIN ÖLÜM NEDENİ?
78 yaşında hayata veda eden Muazzez Abacı'nın böbreklerinin iflasına sebep olan bir madde iddiası var. Muazzez Abacı'nın evlilikleri, 2 kez evlendiği kabadayı eşi kimdir? Kızı Saba ise bir doktor... Muazzez Abacı'nın hayatı ve ölüm nedeni için tıklayın!

