Muazzez Abacı neden öldü madde iddiası! Kabadayı eşi ve kızı Saba kimdir evlilikleri
Türk sanat müziğinin unutulmaz ve efsane ismi Muazzez Abacı 78 yaşında yaşama veda ederken ölüm sebebi gündeme oturdu. Muazzez Abacı geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirmesi sonrası anjiyo olmuştu. Muazzez Abacı'nın komaya girmesine stent sırasında verilen bir madde neden oldu. Peki Muazzez Abacı evli miydi son eşi ünlü kabadayı Hasan Heybetli kimdir? Muazzez Abacının evlilikleri ve kızı Saba hakkında bilinmeyenler...
Türk Sanat Müziğinin unutulmaz sesi Muazzez Abacı, 78 yaşında hayata veda etti. Ekim sonunda ABD’de geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan Muazzez Abacı, son nefesini doğum günü olan 12 Kasım’da verdi. Ünlü sanatçının ölüm haberini menajeri Taner Budak sosyal medya hesabından paylaşırken ölüm nedeniyle ilgili 'madde' iddiası var. Muazzez Abacı'nın ölümüne yolaçan o madde, evlilikleri, polis olan ilk eşi ve 2 kez evlendiği son eşi kabadayı Hasan Heybetli ve çocukları hakkında merak edilenleri derledik.
Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı hayatını kaybetti. ABD’de kızının yanında olan Abacı geçen hafta kalp krizi geçirmiş, yoğun bakıma alınmıştı. Ünlü ismin menajeri Taner Budak, Abacı'nın 78. doğum gününde hayatını kaybettiğini duyurdu. Tam adı Hicran Muazzez Abacı olan sanatçı, 12 Kasım 1947'de Ankara'da doğdu.
NEDEN ÖLDÜ? MADDE İDDİASI
Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı, geçirdiği kalp krizi sonrası anjiyo olmuş, daha sonra ancak yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. Muazzez Abacı’nın menajeri Taner Budak, önceki gün yaptığı basın açıklamasında anjiyo işleminde kullanılan kontrastlı sıvının böbrek yetmezliğine yol açtığını belirtip şunları söylemişti:
-“Stent takılmıştı, ancak böbrekleri kontrast sıvıya tepki verdi. Bu da ciğerlerinde sıvı birikmesine ve nefes alma sorununa yol açtı. Tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor.”
BU MADDE Mİ ÖLÜME YOLAÇTI?
Kontrast madde vücudun bazı dokularını veya damar yapılarını görüntüleme yöntemlerinde daha net hale getirmek için kullanılan özel kimyasal maddedir. Kontrast sıvı 10.000 hastada 1-4 kişide ciddi reaksiyon olabilir. Çoğu hasta kontrast maddeyi hiçbir sorun yaşamadan tolere ediyor.