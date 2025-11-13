Muazzez Abacı neden öldü madde iddiası! Kabadayı eşi ve kızı Saba kimdir evlilikleri

Türk Sanat Müziğinin unutulmaz sesi Muazzez Abacı, 78 yaşında hayata veda etti. Ekim sonunda ABD’de geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan Muazzez Abacı, son nefesini doğum günü olan 12 Kasım’da verdi. Ünlü sanatçının ölüm haberini menajeri Taner Budak sosyal medya hesabından paylaşırken ölüm nedeniyle ilgili 'madde' iddiası var. Muazzez Abacı'nın ölümüne yolaçan o madde, evlilikleri, polis olan ilk eşi ve 2 kez evlendiği son eşi kabadayı Hasan Heybetli ve çocukları hakkında merak edilenleri derledik.