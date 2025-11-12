BIST 10.660
Şehit Nuri Özcan evli ve 2 çocuk babasıydı! Karabük'teki babası anlattı

KARABÜK şehidi Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın babası Mehmet Özcan konuştu. 'Vatan sağolsun' diyen baba "O benim için çok büyük mertebe. Mekanı cennet olsun. Benim oğlum dört dörtlük bir insandı" dedi.

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın 54 yaşındaydı. Acı haberi eşi Fatma Özcan'a verilen şehit Nuri Özcan'ın 2 çocuğu var. Cenazesi memleketi olan Karabük'te toprağa verilecek olan Nuri Özcan'ın babası Mehmet Özcan, en büyük tesellisinin oğlunun şehit olması olduğunu söyledi. 

Şirinevler Mahallesi'ndeki evinin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul eden 78 yaşındaki Özcan, gazetecilere, "Önce vatan sağ olsun. O benim için çok büyük mertebe. Mekanı cennet olsun. Benim oğlum dört dörtlük bir insandı." dedi.

OĞLUM DÖRT DÖRTLÜK BİR İNSANDI
Şehadet haberini İzmir'de yaşayan oğlundan öğrendiğini dile getiren Özcan, şehidin cenazesinin Karabük'te defnedileceğini belirtti.
Özcan, 4 çocuğu olduğunu ifade ederek, evlatlarıyla ilgili şunları anlattı:

-"Biri imam hatipli hocaydı. Ankara Sincan Devlet Hastanesinden emekli. Diğer 2 asker oğlum da emekli. Nuri çalışıyordu. Allah hepsinin yardımcısı olsun. En büyük tesellim şehit babası olmam."

Acı haberle yıkılan şehidin annesi Şaziye Özcan ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müşahede altında tutuluyor. 

