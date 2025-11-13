BIST 10.645
46 milyonluk vurgun! Falcı ve kızı gözaltına alındı

Avustralya'da falcı olduğunu iddia eden bir kadın ve kızı, 46 milyon dolar dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı.

ABC News'ün haberine göre polis, 53 yaşındaki Anya Phan ve 25 yaşındaki kızını, Avustralya tarihinin en büyük finansal suç örgütlerinden birinin üyesi olmakla suçladı.

Polis, New South Wales eyaletindeki Sydney kentinde yaptığı operasyonda, insanları toplamda 46 milyon dolar dolandırmakla suçlanan anne ve kızını gözaltına aldı.

Operasyonda, finansal belgeler, cep telefonları, elektronik eşyalar, lüks çantalar, 4 bin dolardan fazla kumarhane fişi ve yaklaşık 6 bin dolar değerinde 40 gramlık altın külçe ele geçirildi.

Phan'ın müşterilerini gelecekte "milyarder" olacakları öngörüsüne dayanarak finansal krediler almaları için ikna ederek dolandırdığını belirten polis, kadının çekilen kredilerin bir kısmını kendine ayırdığını iddia etti.

Bu arada New South Wales Suç Komisyonu, konuyla ilgili olarak yaklaşık 10 milyon dolarlık ek varlığı dondurdu.

Mali Suçlar Birimi'nden Dedektif Gordon Arbinja da toplum içinde güvenilir ve etkili biri olan Phan'ın, Sydney'deki bir kumarhanenin müşterilerinden olduğunu öne sürdü.

Suç örgütü hedef alındı

Polis, gözaltıların Sydney'deki otomotiv finansman şirketlerini hedef alan bir suç örgütü hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yapıldığını duyurdu.

Soruşturma kapsamında çetenin çalıntı kişisel bilgileri kullanarak çeşitli finans şirketlerinden kredi başvurusu yaptığı ve var olmayan lüks arabalar satın aldığı ortaya çıkarken, bu operasyonların birçok finans kurumuna karşı büyük çaplı kişisel, ticari ve konut kredisi dolandırıcılığına kadar uzandığı saptandı.


Örgütle bağlantılı olduğu iddiasıyla daha önce de 17 kişi gözaltına alınmış ve yaklaşık 40 milyon dolarlık mal varlığı dondurulmuştu.

