BIST 10.689
DOLAR 42,25
EURO 49,20
ALTIN 5.748,25
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Otoparkta 8 araca çarptı duramadı 5 metre yüksekten uçtu

Otoparkta 8 araca çarptı duramadı 5 metre yüksekten uçtu

Bahçelievler'de İSPARK tarafından işletilen otoparkta 8 araca çarptıktan sonra 5 metre yüksekten düşen otomobilin kadın sürücüsü yaralandı.

Abone ol

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki otoparkta seyreden S.B. idaresindeki 34 FIH 048 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı. Önce park halindeki 8 araca çarpan, ardından demir korkulukları aşıp yaklaşık 5 metre yükseklikten boşluğa düşen otomobil, burada sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan kadın sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde kazaya ilişkin inceleme yaptı.

Otoparkta 8 araca çarptı duramadı 5 metre yüksekten uçtu - Resim: 0

Otoparkta 8 araca çarptı duramadı 5 metre yüksekten uçtu - Resim: 1

ÖNCEKİ HABERLER
Firmalara 10 ayda yaklaşık 11,5 milyar liralık rekabet ihlali cezası kesildi
Firmalara 10 ayda yaklaşık 11,5 milyar liralık rekabet ihlali cezası kesildi
Yunus Akgün'ün durumu nasıl, sahalara ne zaman dönecek? Hastane odasından paylaştı
Yunus Akgün'ün durumu nasıl, sahalara ne zaman dönecek? Hastane odasından paylaştı
Kahvaltıya oturmadan bu 7 ürünü mutlaka kontrol edin! Bakanlık ifşaladı
Kahvaltıya oturmadan bu 7 ürünü mutlaka kontrol edin! Bakanlık ifşaladı
Akbank'tan KOBİ'ler için "Nakit Akışınla Kazan" programı
Akbank'tan KOBİ'ler için "Nakit Akışınla Kazan" programı
46 milyonluk vurgun! Falcı ve kızı gözaltına alındı
46 milyonluk vurgun! Falcı ve kızı gözaltına alındı
Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
Gürcistan'da düşen askeri nakliye uçağındaki 20'inci şehidin naaşına ulaşıldı
Gürcistan'da düşen askeri nakliye uçağındaki 20'inci şehidin naaşına ulaşıldı
Muazzez Abacı 12 Kasım 2025 tarihinde doğum gününde öldü
Muazzez Abacı 12 Kasım 2025 tarihinde doğum gününde öldü
BYD, Türkiye'deki ilk SEALION 7 modelini sahibiyle buluşturdu
BYD, Türkiye'deki ilk SEALION 7 modelini sahibiyle buluşturdu
ABD Merkez Komutanlığı, Suriye’de DEAŞ'e karşı 22 operasyona destek verdi
ABD Merkez Komutanlığı, Suriye’de DEAŞ'e karşı 22 operasyona destek verdi
Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" performansıyla Wizards'ı yendi
Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" performansıyla Wizards'ı yendi
İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 2 beldeye hava saldırısı düzenledi
İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 2 beldeye hava saldırısı düzenledi