Türkiye ve Mısır Dışişleri Bakanları ortak bildiri açıkladı

Türkiye ve Mısır Dışişleri Bakanları Ortak Bildirisi'nde Sudan’da devam eden ve ülke genelinde yıkıcı insani sonuçlara yol açan çatışmaya ilişkin üzüntü ve endişeler dile getirilerek, "(Bakanlar) Sudan’ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve kamu düzenine olan bağlılıklarını yinelemişlerdir." ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, dün Ankara'da düzenlenen Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu (OPG) Birinci Toplantısı’nın ardından ortak bildiri yayımladı.

Bildiride, Türkiye ve Mısır Cumhurbaşkanları tarafından 14 Şubat 2024'te Kahire’de imzalanan Ortak Bildiri’de, Dışişleri Bakanları tarafından eş başkanlık edilen OPG mekanizmasının, Türkiye ve Mısır Cumhurbaşkanlarının eş başkanlık edecekleri bir sonraki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) toplantısının zemininin hazırlanması amacıyla öngörüldüğünün belirtildiği anımsatıldı.

Her iki tarafın, OPG toplantısı sırasında, ikili ilişkileri derinleştirmeye ve kapsamını genişletmeye odaklandığı ve bu maksatla çalıştığı belirtilen bildiride, iki ülkenin ilgili makamları arasında müzakere edilmekte olan anlaşmaların durumunun gözden geçirildiği kaydedildi.

Bildiride, iki bakanın, baş başa görüşmeleri ve heyet toplantılarında ⁠iki Cumhurbaşkanının belirlediği vizyon çerçevesinde Türkiye ile Mısır arasındaki ikili ilişkilerin olumlu ivmesini güçlendirme ve daha da geliştirme konusundaki kararlılık ve bağlılıklarını yeniden teyit ettiği, Türkiye ile Mısır arasında 2024 Eylül ayında Ankara’da düzenlenen YDSK toplantısının sonuçlarının takibini yaptığı, ekonomik ve ticari ilişkiler ile endüstriyel işbirliğinin güçlendirilmesi için her iki ülkenin ilgili makamları arasındaki koordinasyonu sürdürme konusunda kararlılıklarını yinelediği vurgulandı.

Her iki ülkede daha elverişli bir yatırım ortamı sağlanmasını teminen, daha fazla teşvik yaratılması ve işlemlerin hızlandırılması için olabilecek idari engellerin aşılmasına yönelik çözümler üzerinde çalışılması yollarının ele alındığı, bakanların ikili ve bölgesel düzeyde, bütüncül bir yaklaşımla ekonomik ve güvenlik ilişkilerini daha da geliştirmek için gerekli adımları atmayı kabul ettiği belirtilen bildiride, 2025'te Türkiye ile Mısır arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının yüzüncü yıl dönümünün idrak edildiği ve iki ulus arasındaki karşılıklı kardeşçe muhabbetin teyit edildiği aktarıldı.

Bildiride, iki ülke Dışişleri Bakanlarının, işbirliği alanlarında ilerleme sağlamak ve iki Cumhurbaşkanı tarafından bir sonraki YDSK toplantısının başarılı ve verimli geçmesi için verilen görevi yerine getirmek amacıyla, verimli ve etkili bir koordinasyon sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacaklarını ve bu yönde her türlü çabayı göstereceklerini teyit ettiği ifade edildi.

İki bakanın ayrıca, ortak ilgi alanına giren bölgesel meseleleri de görüştüğü aktarılan bildiride, şunlar kaydedildi:

"(Bakanlar) ABD Başkanı Donald Trump’ın liderliğini ve Gazze’deki savaşı sona erdirmek için gösterdiği samimi çabaları takdir etmiş ve bölgede barışı sağlama konusunda ABD ile ortaklığın önemini vurgulamışlardır. Bakanlar, 29 Eylül 2025'te Gazze’de İhtilafı Sonlandırmak için Kapsamlı Plan’ın ardından, 13 Ekim 2025'te Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi’nde elde edilen kazanımları memnuniyetle karşılamış ve bu başarıları sürdürme taahhütlerini yinelemişlerdir.

Filistin halkına güçlü desteklerinin altını çizmiş ve uluslararası toplumun, Mısır’ın 2025’te ev sahipliği yapması beklenen Gazze’nin Erken Toparlanması ve Yeniden İmar Konferansı’na aktif katılım ve katkı sağlaması çağrısında bulunmuş ve Mısır’ı bu önemli konferansı düzenlediği için tebrik etmişlerdir."

Bakanların, ⁠Gazze’deki acıları hafifletmek için güçlü desteklerini yinelediği ve Gazze'de ihtiyaç sahiplerine insani yardım ulaştırma konusunda işbirliğini sürdürme kararı aldığı belirtilen bildiride, Batı Şeria ve Gazze’deki Filistin topraklarının birliğini teyit ettikleri ve Filistin yönetiminin rolünü vurguladıkları ayrıca, koşullar elverdiğinde Filistin yönetiminin Gazze Şeridi’ndeki sorumluluklarını yerine getirmeye dönüşünü kolaylaştıracak şekilde yapılmakta olan reformları takdir ettikleri kaydedildi.

Bildiride, "(Bakanlar) 1967 sınırları temelinde, iki demokratik ve egemen devletin güvenli ve tanınmış sınırlar dahilinde barış ve güvenlik içinde yan yana yaşadığı ve Doğu Kudüs'ün Filistin devletinin başkenti olduğu iki devletli çözümün gerçekleştirilmesinin gerekliliğini vurgulamışlardır. ⁠Tutarlı, eş güdüm içerisinde ve ilkeli bir işbirliği geliştirerek ve bu amaçla anlamlı uluslararası çabaları destekleyerek, nerede ve kim tarafından işlenirse işlensin, terörizmin her tür ve tezahürüyle mücadelenin önemini vurgulamışlardır." ifadeleri kullanıldı.

Küresel meselelerde ortak duruş

Bildiride, ⁠iki ülke Suriye halkının barışçıl, güvenli ve müreffeh bir geleceğe kavuşması için kapsayıcı bir siyasi sürecin başarıyla sonuçlandırılmasına yönelik çabalarına karşılıklı desteklerini yineledi.

Terörizmin her tür ve tezahürüyle mücadele ederek Suriye topraklarının komşu ülkelerin ve bölgenin güvenliği ile istikrarı için bir tehdit kaynağı haline gelmemesini sağlanmasıyla, Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve birliğinin korunması temelinde ülkede istikrar ve güvenliğin tesis edilmesinin öneminin altı çizildi.

⁠Suriye halkının sahadaki yaşam koşullarını iyileştirmek için insani yardım, erken toparlanma ve yeniden imar yardımlarını artırma hususunda uluslararası topluma çağrıda bulunulan bildiride ⁠Afrika Boynuzu’nda istikrarın korunmasının önemi de vurgulandı.

Bildiride, "⁠Somali Federal Cumhuriyeti'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan kararlı desteklerini ve terörle mücadelesinde Federal Hükümete desteklerini yinelemişler; tüm ilgili uluslararası ortakları AUSSOM'un sürdürülebilir ve öngörülebilir finansmanını temine teşvik etmişlerdir." denilerek, Sudan’da devam eden ve ülke genelinde yıkıcı insani sonuçlara yol açan çatışmaya ilişkin üzüntü ve endişeler dile getirildi.

"Sudan’ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve kamu düzenine olan bağlılıklarını yinelemişlerdir. Türk tarafı, Sudan’da barış ve istikrarın sağlanması için QUAD’ın gösterdiği çabaları memnuniyetle karşılamıştır." ifadesinin kullanıldığı bildiride ⁠Libya’nın istikrarını, güvenliğini ve egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini korumak için ortaklaşa çalışılacağı, başta BM Yol Haritası olmak üzere uluslararası çabaların destekleneceği teyit edildi.

⁠Doğu Akdeniz’i refah ve istikrar bölgesi olarak gören ortak vizyonun yeniden vurgulandığı bildiride, ⁠ikili ve bölgesel bağlantısallığın artan önemini kabulle, iki ülkenin mevcut işbirliğini geliştirme ve enerji ile ulaştırma alanlarında yeni projeleri destekleme konusundaki iradeleri de teyit edildi.