Sakarya'da uyuşturucuyu tuvalette imha etmeye çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'da uyuşturucuyu tuvalette imha etmeye çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya'da uyuşturucuyu tuvalette imha etmek isteyen 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 3 şüphelinin Adapazarı ve Akyazı ilçelerinde kaldıkları adreslere, özel harekat polisi eşliğinde operasyon düzenlendi.

Sakarya'da uyuşturucuyu tuvalette imha etmeye çalışan 3 şüpheli gözaltına alındı - Resim: 0

Operasyonda 1 kilo 527,51 gram sentetik uyuşturucu, 107 gram uyuşturucu ham maddesi, sentetik uyuşturucu üretiminde kullanılan 70 gram aseton, 2 hassas terazi, poşet ve kap ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 90 lira ele geçirildi.

Adreslerde yapılan aramada, uyuşturucunun şüphelilerce tuvalete dökülerek imha edilmeye çalışıldığı görüldü.

Operasyonda şüpheliler E.Ö. (33), Ş.M. (38) ve R.B. (25) gözaltına alındı.

