BIST 10.705
DOLAR 42,25
EURO 49,17
ALTIN 5.752,67
HABER /  DÜNYA

Katar Emiri Şeyh Temim, yağmur duasına katıldı

Katar Emiri Şeyh Temim, yağmur duasına katıldı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, başkent Doha'daki Lusail namazgahında yapılan yağmur duasına katıldı. Uzun süredir yaşanan kuraklık nedeniyle sabah namazının ardından tüm camilerde yağmur duası yapıldı.

Abone ol

Ülke genelinde uzun süredir yaşanan kuraklık nedeniyle sabah namazının ardından tüm camilerde istiskâ (yağmur) namazı kılındı ve dua edildi.

Doha'daki Lusail namazgahında kılınan namaz ve duaya Katar Emiri Şeyh Temim ile Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de iştirak etti.

Katar Emiri, İslam geleneğine uygun olarak cübbesini ters çevirerek yağmur duasına katıldı.

Dua öncesinde vaaz eden Dr. Yahya Butti en-Nuaymi, "samimi ve tövbekar bir şekilde Allah'a yönelme" çağrısında bulunarak, Allah'ın her şeye gücünün yettiğini ve yağmurun yağdırılmamasıyla kulların acizliğini hatırladığını ve O'na yöneldiğini ifade etti.

Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı himayesinde ülke genelindeki tüm camilerde kılınan yağmur namazı ve duasına yoğun katılım oldu.

Bakanlık, istiskâ (yağmur) namazının rahmet ve bereketin yeniden artması için toplumsal bir dayanışma vesilesi olduğunu vurgulayarak, ülke genelinde son dönemde yaşanan kuraklık ve sıcak hava dalgasına karşı halkın dua ve yardımlaşma bilinciyle bir araya gelmesinin önemine dikkati çekti.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'lilerden Meclis'te 'kırmızı kart' protestosu! Bakan Bak cevabı çaktı: VAR'dan döner...
CHP'lilerden Meclis'te 'kırmızı kart' protestosu! Bakan Bak cevabı çaktı: VAR'dan döner...
Bitlis'te aç kalan tilki yerleşim yerine indi
Bitlis'te aç kalan tilki yerleşim yerine indi
MSB kaynakları açıkladı! Kargo uçağı neden düştü? Esrarengiz helikopter meğer...
MSB kaynakları açıkladı! Kargo uçağı neden düştü? Esrarengiz helikopter meğer...
Türkiye Sigorta Birliği'nden eski tip ehliyet sahiplerine uyarı
Türkiye Sigorta Birliği'nden eski tip ehliyet sahiplerine uyarı
İstanbul'da deprem oldu! Kandilli depremin büyüklüğünü açıkladı
İstanbul'da deprem oldu! Kandilli depremin büyüklüğünü açıkladı
Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Türkiye Sigorta Birliği uyardı, hak kaybına uğrayabilirsiniz
Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Türkiye Sigorta Birliği uyardı, hak kaybına uğrayabilirsiniz
Bakan Murat Kurum: Memleket aşkıyla 350 bininci yuvamız da tamam
Bakan Murat Kurum: Memleket aşkıyla 350 bininci yuvamız da tamam
Otoparkta 8 araca çarptı duramadı 5 metre yüksekten uçtu
Otoparkta 8 araca çarptı duramadı 5 metre yüksekten uçtu
Firmalara 10 ayda yaklaşık 11,5 milyar liralık rekabet ihlali cezası kesildi
Firmalara 10 ayda yaklaşık 11,5 milyar liralık rekabet ihlali cezası kesildi
Yunus Akgün'ün durumu nasıl, sahalara ne zaman dönecek? Hastane odasından paylaştı
Yunus Akgün'ün durumu nasıl, sahalara ne zaman dönecek? Hastane odasından paylaştı
Kahvaltıya oturmadan bu 7 ürünü mutlaka kontrol edin! Bakanlık ifşaladı
Kahvaltıya oturmadan bu 7 ürünü mutlaka kontrol edin! Bakanlık ifşaladı
Akbank'tan KOBİ'ler için "Nakit Akışınla Kazan" programı
Akbank'tan KOBİ'ler için "Nakit Akışınla Kazan" programı