Mahmut Arıkan'dan Yeniden Refahla seçim işbirliği açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisiyle süren görüşmelerin sadece seçim işbirliğini içerdiğini, birleşme gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Kayseri'de bir restoranda gazetecilerle bir araya gelen Arıkan, burada yaptığı konuşmada, Saadet Partisinin 2018 yılında "değerler, ilkeler ve prensipler ittifakı" kapsamında bir seçim işbirliği yaptığını anımsattı.

Arıkan, bugün de aynı ilkeler çerçevesinde her partiyle oturup konuşmaya hazır olduklarını ifade etti.

Başka partilerle yaptıkları görüşmelerin sadece seçim işbirliği kapsamında olduğunu belirten Arıkan, şunları kaydetti:

"Yeni Yol Grubu'nu kurduğumuz Gelecek ve DEVA Partisi, AK Parti'ye giderler, gitmezler bilemiyorum. Ben böyle bir ihtimal görmüyorum ama geri planda neler yürüyor bilemiyorum. Kendileriyle görüşmelerimizde böyle bir şey olmadığını söylüyorlar. Yeni dönemde Milli Görüş prensiplerini benimseyen kalkınma modelini, adaleti önceleyen herkesle oturup konuşacağız ve bir ittifak modeline çalışacağız. Şu anda Yeniden Refah Partisiyle görüşmeler sürüyor ama bu görüşmelerin hiçbir yerinde birleşme yok. Bizim görüşmelerimiz seçim işbirliği yapmakla alakalı. Bu görüşmeler gayet de düzeyli seviyede ilerliyor. Birleşme gibi bir durum kesinlikle yok."

Geçen hafta açıkladıkları Türkiye Kalkınma Planı'na da değinen Arıkan, "1977'de Necmettin Erbakan Hocamız ağır sanayi hamlesini başlatmıştı. 2 yıl içerisinde 200 fabrika açarak denk bütçe yapıp Türkiye'nin büyümesini yüzde 15'lere getirmişti. Aynı mantıkla bugünün teknolojisiyle Türkiye Kalkınma Planı'nı açıkladık. 41 devasa projemiz var. Bu projeleri 2035 yılına kadar hayata geçireceğiz. Bu projeler tamamlandığında 2,5 milyon insanımıza istihdam sağlayacağız. Ayrıca bu projeler milli gelire 528 milyar dolar katkıda bulunacak." diye konuştu.

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için başsağlığı dileyen Arıkan, kazanın en iyi şekilde araştırılması ve sonuçlarının da kamuoyuna şeffaf bir şeklide aktarılması gerektiğini kaydetti.