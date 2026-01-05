BIST 11.662
Fenerbahçe'nin yeni transferi Musaba'dan şampiyonluk açıklaması

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, büyük bir kulübün parçası olmaktan gurur duyduğunu söyledi. Şampiyonluk konusuna değinen Musaba, "Bu sezon şampiyon olmak için tüm gücümüzle çalışacağız." dedi.

FB TV'de yayımlanan Günün Röportajı adlı programda konuşan sarı-lacivertli oyuncu, bir hayalinin gerçekleştiğini vurgulayarak, "Mükemmel hissediyorum. Çünkü ülkedeki en büyük kulüpte oynama hayalim gerçek oldu. Fenerbahçe dünyadaki en büyük kulüplerden biri. Bu kadar büyük bir kulübün parçası olmak büyük bir gurur. Çok mutlu ve minnettarım." dedi.

Sol kanatta oynamayı tercih ettiğini söyleyen Musaba, forma için mücadele edeceğini kaydederek, "Hocamız beni solda veya sağda oynatmak isterse buna takılmam. Çünkü iki kanatta da oynayabiliyorum. İki kanatta da oynamaya hazırım. Forma rekabetinin benim için de çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bu beni sadece daha iyi yapacaktır. Kadroda üst düzey oyuncular var. Bu benim için aynı zamanda bir meydan okuma. Formam için mücadele etmeye hazırım. Çok heyecanlıyım. Buraya geliş amacım da tam olarak bu." diye konuştu.

İki ayağını da verimli kullanmasıyla ilgili bir soruya Musaba, "Antrenman, antrenman ve antrenman. Maçlarda da bunu sürekli tekrar ettiğinizde artık otomatik bir hale geliyor. Bu da benim en önemli özelliklerimden biri. Bu yüzden sağda ya da solda oynamak benim için sorun değil. Çünkü iki ayağımı da kullanabiliyorum." şeklinde konuştu.

Şampiyonluk konusuna da değinen Fenerbahçeli oyuncu, "Şampiyonluğu kazanmayalı uzun bir zaman oldu. Bu sezon kupayı ait olduğu yere geri getireceğimize yürekten inanıyorum. Bu sezon şampiyon olmak için tüm gücümüzle çalışacağız." dedi.

Fenerbahçe taraftarının karşısına çıkmayı heyecanla beklediğinden bahseden 25 yaşındaki futbolcu, "Çok heyecanlıyım. Burada hiç oynamadım ama taraftarları ve atmosferi biliyorum. Bu çılgınca. Hazırlıklı olmalıyım. Sanıyorum evimizde oynayacağımız ilk maç Aston Villa ile olacak. Çok büyük bir mücadele olacak ama taraftarlarımızı görmek için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Musaba, Türkiye'ye ve Süper Lig'e kolay uyum sağlamasıyla ilgili olarak ise, şunları kaydetti:

"Bunun sebebi sadece kendine inanmak. Dürüst olmak gerekirse hiç pes etmemek. Bilirsiniz hayallere ulaşmak için hiçbir zaman geç değildir. Bazı insanlar yirmi yaşında hayaline ulaşırken, bazıları 27 yaşında ulaşır, bazıları da 25. Yani inanır ve çok çalışırsan senin de zamanın gelir."

