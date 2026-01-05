BIST 11.664
Süper Kupa'da nefesler tutuldu! Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri...

Galatasaray ile Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde bu akşam Gaziantep'te kozlarını paylaşacak. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadele, futbolseverlerle ATV ekranlarında buluşacak. Afrika Kupası ve sakatlıklar nedeniyle her iki takım da sahaya eksik kadrolarla çıkmaya hazırlanırken, teknik heyetlerin tercihleri merak konusu oldu. İşte dev karşılaşma öncesi öne çıkan detaylar ve muhtemel 11'ler...

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray ile Trabzonspor, Gaziantep Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Maçın kazananı, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe - Samsunspor eşleşmesinin galibiyle 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY

Uğurcan; Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren; Torreira, İlkay; Sane, Yunus, Barış Alper; Icardi

TRABZONSPOR

Onana; Ozan, Serdar, Batagov, Pina; Folcarelli, Bouchouari; Zubkov, Muçi, Nwakaeme; Augusto

GALATASARAY'DA EKSİKLER

Galatasaray'da Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Ismail Jakobs ile Victor Osimhen kamp kadrosunda yer almadı. Ayrıca Wilfried Singo, Berkan Kutlu ve Yusuf Demir kafileye dahil edilmedi.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımlara giden Onuachu ve Oulai kadroda yer almadı. Ayrıca ameliyat olan Visca ve Baniya, sakatlıkları süren Savic, Okay Yokuşlu ile Mustafa Eskihellaç da maç kadrosuna alınmadı.

