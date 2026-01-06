BIST 12.024
Victor Osimhen milli takımdan ayrılma kararı aldı

Victor Osimhen ile birlikte olduğu gol sevincinin fotoğrafını paylaşan Lookman, "Her zaman birlikte" ifadelerini kullandı.

Victor Osimhen'in Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya Milli Takımı'ndan ayrılmayı düşündüğü iddia edildi.

Arise News kaynaklı habere göre; Mozambik maçında Ademola Lookman ile saha içinde tartışma yaşayan yıldız golcü, yaşananların ardından milli takım kampından ayrılmaya karar verdi.

Haberde, Osimhen'in "Bu iş bu kadar. Türkiye'ye dönüyorum" dediği öne sürüldü.

İKNA EDİLDİ

beIN Sports'un aktarımına göre; Nijerya Milli Takımı yetkilileri, Victor Osimhen’i kampta kalması adına ikna eti.

Oyuncu, kampta kalmaya devam edecek.

Öte yandan sosyal medya hesabı üzerinden Victor Osimhen ile birlikte olduğu gol sevincinin fotoğrafını paylaşan Lookman, "Her zaman birlikte" ifadelerini kullandı.

