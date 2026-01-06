BIST 12.024
İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu

İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, kaleci İrfan Can Eğribayat’ın sezon sonuna kadar kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaştıklarını açıkladı.

Başkan Yıldırım, Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldukları Turkcell Süper Kupa yarı final maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kaleci transferiyle ilgili soruları yanıtlayan Yüksel Yıldırım, "Sadettin başkan ile konuştuk. İrfan Can Eğribayat'ın sezon sonuna kadar kiralık transferi için anlaştık." ifadelerini kullandı.

İrfan Can Eğribayat, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ile Trendyol Süper Lig'de 3'er maçta forma giydi.

