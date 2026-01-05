İrfan Karatutlu DEVA Partisi'nden istifa etti, AK Parti'ye katılıyor

Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, DEVA Partisi'nden istifa etti. Karatutlu yaptığı açıklamada "Sürdürmekte olduğum tüm görevlerden ve parti üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum."dedi. Karatutlu'nun AK Parti'ye katılması bekleniyor.Abone ol
DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu partisinden istifa etti. Sosyal medya hesabından paylaşımında Karatutlu "DEVA Partisi ve Yeni Yol Grubu bünyesinde sürdürmekte olduğum tüm görevlerden ve parti üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum." dedi.
Karatutlu'nun AK Parti'ye katılması bekleniyor. A Haber'e konuşan Karatutlu, kararını "Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olmam gerektiğini düşündüğüm için AK Parti'ye katılıyorum" diyerek açıkladı.
AK Parti'nin milletvekili sayısı ise 273'e yükselecek
Karatutlu'nun istifasıyla Yeni Yol Grubu'nun milletvekili sayısı 20'ye, DEVA Partisi'nin milletvekili sayısı da 8'e düştü.
