BIST 12.024
DOLAR 43,03
EURO 50,34
ALTIN 6.197,39
HABER /  SPOR

Anthony Musaba, galibiyetin ardından gözyaşlarını tutamadı

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe, Samsunspor’u 2-0 yenerek finale yükselirken, ara transferde kadroya katılan Antony Musaba iki asistle karşılaşmaya damga vurdu. Maçın ardından açıklama yapan Musaba, Fenerbahçe’de olmanın çocukluk hayali olduğunu söylerken duygusal anlar yaşadı ve konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı.

Abone ol

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki ilk takviyesi Anthony Musaba'nın 2 asistle damga vurduğu maçı Fenerbahçe 2-0 kazandı. Finalde Galatasaray ve Fenerbahçe eşleşti.

Maçın ardından Fenerbahçe'nin yeni transferi Antony Musaba açıklamalarda bulundu.

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ HAYALİM"

Maçın yıldızı Musaba  duygusal anlar yaşadığı röportajda; "Çok duygulandım. Çocukluğumdan beri hayalim. Çünkü Türkiye'nin en büyük kulübü Fenerbahçe'deyim. Üstelik 2 asistle başladım.  Atacağım her golü, her asisti taraftarımızla kutlamak için sabırsızlanıyorum." dedi. 

İlgili Haberler
Fenerbahçe Süper Kupa’da finalde
ÖNCEKİ HABERLER
Cevdet Yılmaz: 2026 sonunda enflasyonu yüzde 20'nin altına düşürmeyi hedefliyoruz
Cevdet Yılmaz: 2026 sonunda enflasyonu yüzde 20'nin altına düşürmeyi hedefliyoruz
İsrail bir haftada Batı Şeria'da Filistinlilere ait 101 evi yıktı
İsrail bir haftada Batı Şeria'da Filistinlilere ait 101 evi yıktı
Victor Osimhen milli takımdan ayrılma kararı aldı
Victor Osimhen milli takımdan ayrılma kararı aldı
Fenerbahçe Süper Kupa’da finalde
Fenerbahçe Süper Kupa’da finalde
Kulisleri hareketlendiren iddia: CHP'den 4 vekil daha AK Parti'ye geçebilir
Kulisleri hareketlendiren iddia: CHP'den 4 vekil daha AK Parti'ye geçebilir
Vedat Işıkhan'dan 'En düşük emekli aylığı' açıklaması
Vedat Işıkhan'dan 'En düşük emekli aylığı' açıklaması
Diyarbakır'da bir binanın kolonu patladı
Diyarbakır'da bir binanın kolonu patladı
Lübnan'da, İsrail'in ateşkesi 10 binden fazla ihlal ettiği tespit edildi
Lübnan'da, İsrail'in ateşkesi 10 binden fazla ihlal ettiği tespit edildi
Beykoz'da kamyon eve çarptı: 2 ölü
Beykoz'da kamyon eve çarptı: 2 ölü
Ela Rümeysa Cebeci yeniden ifade verdi
Ela Rümeysa Cebeci yeniden ifade verdi
Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli
Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli
Tayvan'da F-16 savaş uçağı düştü
Tayvan'da F-16 savaş uçağı düştü