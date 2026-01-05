BIST 11.662
Balıkesir'de kayıp Elif Kumal'dan acı haber gelmişti! Sudaki aracı vinç yardımıyla çıkarıldı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kamp yaptığı bölgeden aracıyla ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki Elif Kumal'ın cesedi, Yukarıyapıcı Göleti'nde bulundu.

Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti mevkisinde 27 Aralık'ta kamp yaptığı erkek arkadaşı E.G. ile tartıştıktan sonra kendi aracıyla bölgeden ayrılmasının ardından kaybolan Kumal'ın bulunması amacıyla 8 gündür jandarma, itfaiye, AFAD ve 911 Arama Kurtarma Derneği ekiplerince arama çalışması yürütüldü.

41 araç, 11 dron ve 414 kişiyle dağdaki patika yollarda araçla ve yaya olarak inceleme yapan ekipler, Kumal'a ulaşmak için bölgedeki tavuk çiftliklerini, depoları, sazlık alanları, dereleri ve çok sayıda noktayı araştırdı. Jandarma dalgıçları, gölete dalış yaparak Kumal'a ait iz bulmaya çalıştı.

Termal sonar arama cihazı, dron ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalara, bölgeyi bilen off-road ekipleri de destek verdi.

Fırtınanın etkili olduğu bölgede, Bandırma'nın Edincik, Erdek'in Tatlısu, Ormanlı ve Ballıpınar Mahallelerinin üst bölgelerine de ekipler sevk edildi.

Akşam saatlerinde Yukarıyapıcı Göleti'ne dalış yapan ekipler, Kumal'ın kullandığı otomobili suyun altında tespit etti. Ekiplerce araçtan çıkarılan Kumal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kumal'ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bu arada otomobilin göletten çıkarılması için daha sonra çalışma yapılacağı öğrenildi.

