1 aylık bebek otobüs durağına bırakıldı! Gözaltına alınanlara bakın

Esenler'de 1 aylık bebeğin otobüs durağına bırakılmasıyla ilgili anne Jennet Dushemova ve anneanne Zyyada Yollyyeva gözaltına alındı.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Aralık'ta  100. Yıl Otobüs Durağı'na bir bebeğin puset içinde bırakılmasına ilişkin çalışma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınan bir aylık erkek bebeğin, anne ve anneannesi gözaltına alındı.

Yabancı uyruklu anne Jennet Dushemova (31) ve anneanne Zyyada Yollyyeva (58) emniyetteki işlemlerinin ardından deport edilmek üzere geri gönderme merkezine götürüldü.

Öte yandan annenin Tekirdağ'da evlilik dışı bir ilişki yaşadığı, doğumun ardından bebeği durağa bırakması için anneanneye verdiği öğrenildi.

